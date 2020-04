Le constructeur texan Dell Technologies entend soutenir financièrement ses clients en leur accordant des facilités de paiement, variables selon le type d’équipement.

Ainsi, toutes les solutions de serveurs, de stockage ou réseau bénéficient d’un taux d’intérêt de 0% sur les 24 ou 36 premiers mois, à condition de passer par Dell Financial Services.

Les produits d’infrastructures ou les services en lien avec les datacenters verront les premiers paiements reculés de 180 jours, l’offre étant réduites à 90 jours sur les solutions « postes clients ».

Les télétravailleurs ne sont pas oubliés, leurs entreprises pouvant louer les matériels nécessaires sur des durées courtes de 6 à 12 mois, les options de prolongation étant facturées à moindre coûts.

Enfin, les offres du programme Dell Technologies On Demand (cloud hybrides, solutions convergentes et hyperconvergentes, stockage et protection des données) ne seront facturées qu’aux capacités réellement utilisées, à condition de souscrire un abonnement de 12 mois minimum.

Pour terminer, le partenariat avec VMware s’adapte lui aussi avec des paiements flexibles pour soutenir la transformation numérique. Ce programme comprendra toutes les nouvelles offres ISG, CSG et Channel et seront disponibles via Dell Financial Services.