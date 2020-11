e-SignProof annonce l’ouverture d’un bureau français à Nantes d’où l’éditeur entend bien conquérir les marchés que représentent les PME, GME/ETI, courtiers et professions libérales de France.

La solution de signature électronique – qui peut être intégrée de façon personnalisée dans les applications du client (site web, CRM, ERP…) ou être exploitée 100% en ligne – apporte son lot de nouveautés, parmi lesquelles on peut citer la sélection des couleurs pour les textes, champs et signatures avec la possibilité de créer et utiliser des modèles qui s’inséreront dans les nouveaux documents.

Parmi les autres fonctionnalités qui simplifient la vie, on retiendra la possibilité de réexpédier un email dont l’adresse était erronée pour une nouvelle signature ou encore l’intégration dans des feuilles de présences qui pourront être visées par les participants et valider par le formateur préalablement authentifié.

A noter que la solution est aujourd’hui proposée avec 7 applications métiers « clés en main » dont une pour les avocats ou un pour les experts-comptables.

Daniel Piestrak, PDG d’e-SignProof, indique : « Nous continuons à développer notre site et ses fonctionnalités afin que chaque entreprise, quel que soit son métier, puisse adopter notre solution de signature électronique, comme si elle avait été faite sur mesure pour ses besoins spécifiques ».