Prenant de l’avance sur le CES de Las Vegas qui ouvrira ses portes Mardi, Dell vient d’annoncer le lancement de plusieurs nouveaux PC pour le travail et les loisirs ainsi que de nouveaux moniteurs 4K haut de gamme.

« Le marché des PC n’a jamais été aussi dynamique grâce à l’intégration de l’IA, la 5G et des conceptions innovantes » s’est enthousiasmé Sam Burd, Président du groupe Dell Client Solutions, en préambule aux nouvelles annonces. « Avec toutes les nouveautés à venir au CES, le PC joue un rôle central pour innover et voir plus grand, c’est passionnant ! »

Un nouveau convertible pro à IA intégrée et 30H d’autonomie

Dell a ainsi introduit sa nouvelle série Latitude 9000 au design « ultra-premium ». Son fer de lance, le portable 15 pouces Latitude 9510, se démarque par quelques caractéristiques surprenantes :

– une autonomie record atteignant les 30 heures !

– l’intégration d’une connectivité 5G en plus d’être bien évidemment Wi-Fi 6

– un design qui en fait le plus compact et le plus léger des 15 pouces avec 1,45 Kg sur la balance.

– sa technologie ExpressResponse, basée sur l’apprentissage automatique avec la technologie Intel® Adaptix, une fonctionnalité qui permet de lancer les applications fréquemment utilisées plus rapidement, de passer promptement d’une application à l’autre et d’améliorer les performances globales des applications afin d’accroître la productivité.

Un nouveau XPS 13 avec un toujours plus immersif

Depuis quelques années déjà, le XPS 13 est considéré comme l’un des ultrabooks convertibles les plus réussis du marché. Chaque année Dell ne cesse de l’améliorer, mettant à jour ses caractéristiques techniques et peaufinant son design.

La nouvelle édition 2020 reste fidèle à la recette qui a fait son succès avec un design ultra-fin élégant et un écran « InfinityEdge » qui progresse encore. Les bordures latérales disparaissent presque intégralement pour offrir un affichage 16:10 plus immersif. La dalle est 25% plus lumineuse tout en consommant moins. Elle est recouverte du verre durci Corning Gorilla. Le tout est évidemment animé par un Intel Core de génération 10.

L’autonomie annoncée est de 19 heures. Deux connecteurs Type-C Thunderbolt 3 sont présents (apparemment compatibles avec la norme USB4). Le tout pour un poids de 1,2 Kg.

De nouveaux écrans pour PC et salles de réunion

Le moniteur USB-C 4K Dell UltraSharp 43-U4320Q est le premier moniteur 4K 42,5 pouces à hauteur réglable au monde. Il permet aux utilisateurs de maximiser leur productivité grâce à la possibilité de connecter jusqu’à quatre PC et de visualiser simultanément le contenu de chaque ordinateur : une solution idéale pour les professionnels de la finance et de l’ingénierie pour qui il est primordial d’avoir plusieurs moniteurs avec une haute résolution pour afficher tous les détails.

Le moniteur USB-C 4K Dell UltraSharp 27 – U2720Q propose une large couverture de couleurs incluant 95% de DCI-P3. Il est fourni avec VESA DisplayHDR 400 et offre aux utilisateurs une reproduction réelle de couleur, ce qui le rend parfait pour la création et la visualisation de contenus. Avec une base compacte et un écran InfinityEdge pratiquement sans bords, ce moniteur offre une vue presque ininterrompue dans une configuration à plusieurs écrans pour une productivité accrue. Il est également disponible en version 25 pouces avec résolution QHD sous la référence Moniteur USB-C Dell UltraSharp 25 – U2520Q.

Dell a aussi lancé un écran intelligent pour salles de réunion. Le Dell 86 – C8621QT est un écran tactile interactif 4K de 86 pouces qui connecte les utilisateurs et améliore la collaboration en temps réel, grâce à une résolution UHD 4K, au multipoint à 20 points, à la connectivité USB-C. Sa fonctionnalité exclusive Screen Drop améliore l’accessibilité pour les utilisateurs de différentes tailles.