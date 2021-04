Entrust, spécialiste de la sécurisation des identités, des paiements et de la protection des données, annonce avoir acquis le canadien WorldReach Software qui aide les pouvoirs publics et les voyagistes à implémenter la dématérialisation des titres d’identification des voyageurs dans le cadre de la gestion de l’immigration et des frontières.

Les solutions WorldReach portent sur la vérification des identités et l’enrôlement numérique, sur la sécurité et la fluidité du parcours des voyageurs ou encore sur les services administratifs dispensés aux voyageurs et aux citoyens. La société possède une expertise approfondie dans l’émission de documents de voyage et d’identité sécurisés, conformes aux normes de l’OACI, servant de fondement à des solutions leaders en matière de vérification à distance des identités et des documents numériques.

Gordon Wilson, fondateur de WorldReach, indique : « Nous voyons là une formidable opportunité de mettre à profit les technologies d’identification numérique et de chiffrement de manières innovantes pour améliorer la sécurité et la fluidité des voyages, des passages de frontières, des procédures d’immigration et autres services apportés aux citoyens ».

Entrust compte s’appuyer sur sa présence mondiale et ses services professionnels pour faire profiter les voyageurs et les citoyens des services de WorldReach lors de dizaines de millions d’interactions numériques chaque année. « Entrust est un leader mondial dans le domaine de la sécurité des données et des identifiants numériques et physiques. En nous adjoignant l’équipe de WorldReach, nous étendons nos capacités au service de nos clients dans les administrations et les grandes entreprises, en particulier dans le secteur du voyage international. À la suite de la pandémie et de la nécessité d’une transformation numérique rapide et sûre au bénéfice des voyageurs et des citoyens à travers le monde, ces services n’ont jamais été aussi pertinents », ajoute Tony Ball, SVP Instant Issuance chez Entrust.