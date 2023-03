Eurofiber étend sa présence à Paris, Lyon, Annecy et Reims, poursuivant ainsi sa stratégie de croissance en France

Eurofiber a annoncé son intention d’acquérir les opérateurs télécoms B2B Appliwave et Avelia auprès de son propriétaire actuel Septeo. Dans la continuité de ses acquisitions récentes, Eurofiber continue à renforcer sa position sur le marché français des télécoms B2B. Sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires en France, l’acquisition devrait être conclue au cours du deuxième trimestre 2023.

Appliwave est un opérateur d’infrastructure télécoms B2B basé à Paris qui fournit une connectivité FTTO aux entreprises et aux clients Wholesale. Créée en 2010, elle a été acquise en 2019 par Septeo, une société spécialisée dans les solutions logicielles pour les professionnels du droit et de l’immobilier. Appliwave a déployé durant ces dernières années son propre réseau de fibre optique à Paris, Lyon, Annecy et Reims, pour un total de plus de 2 600 kilomètres. Son backbone couvre l’ensemble de la France et s’étend à l’Allemagne.

Avelia, dont le siège est à Nice, a été fondée en 2003 et a rejoint Septeo début 2022. Elle dispose d’une vaste clientèle d’entreprises et de clients Wholesale à Paris et à Nice. Avelia leur fournit des solutions d’accès Internet, de télécommunications et des services de sécurité réseau.

Appliwave et Avelia vont rejoindre Eurofiber France. Avec cette acquisition, le Groupe Eurofiber élargit sa présence en France lui permettant ainsi de poursuivre sa stratégie de croissance. D’autres acquisitions avaient déjà eu lieu : les sociétés lilloises Eurafibre, EURA DC et ATE (2019), Lumos (Nantes, 2020), FullSave (régions de Toulouse et Bordeaux, 2020) et Netiwan (région de Montpellier, 2021).

Pierre Cassier, CEO d’Eurofiber France : « Nous nous réjouissons d’accueillir Appliwave et Avelia au sein du groupe. Notre présence en France va être renforcée par un réseau très dense à Paris et en forte expansion à Lyon, et par la mutualisation de nos actifs réseau, de notre connaissance du marché et de notre force commerciale. En collaboration avec la direction et les équipes en place, qui ont déjà fait un excellent travail pour bâtir ces entreprises, nous allons fournir un service de premier ordre à un plus grand nombre de clients, et accélérer ainsi notre croissance. »