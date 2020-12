Comme chaque vendredi, retrouvez notre déchiffrage en vidéo de l’actualité IT d’une semaine marquée par un anniversaire et des rachats…

Ils évoquent les annonces gouvernementales autour du French Gaia-X Hub, le bureau français chargé d’animer et promouvoir Gaia-X dans l’Hexagone.

Ils commentent également l’annonce chinoise d’une suprématie quantique réalisée avec une machine photonique et le premier benchmark quantique universel proposé par Atos.

Ils reviennent sur les annonces de la Chine autour du quantique et sur le projet Q-Score de benchmark quantique porté par Atos.

Enfin, ils déchiffrent plus longuement le réveil de la Tech européenne avec ses 41 milliards de dollars d’investissement et ses 115 licornes.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:30 Google cherche des contributeurs externes pour développer Fuchsia OS

L’un des projets les plus secrets de Google se dévoile peu à peu… Google publie en open source les premiers éléments de son OS modulaire et nouvelle génération qui pourrait un jour, peut-être, remplacer Android.

03:05 JavaScript souffle ses 25 bougies.

Le 4 décembre 1995, Sun Microsystems et Netscape officialisent la naissance du projet Mocha sous le nom de JavaScript, langage de scripting présenté alors comme la méthode la plus efficace pour connecter pages HTML et applets Java. Depuis JavaScript est devenu la pierre angulaire du Web.

06:05 Lancement du French GAIA-X Hub

Cédric O confie au Cigref la mission d’organiser l’entité qui sera chargée de promouvoir et animer le metacloud européen Gaia-X en France.

08:12 La chine reprend l’avantage sur le quantique et Atos lance un Benchmark quantique

Si la suprématie annoncée par Google a été fortement contestée, la chine annonce quant à elle avoir démontré l’avantage de l’informatique quantique avec une expérience de « Boson Sampling » assez incompréhensible pour le commun des mortels.

Mais pour Atos, il devient désormais urgent de disposer d’un benchmark qui puisse comparer les différentes architectures quantiques. Il propose leur Q-Score.

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

11:35 Le réveil de la Tech européenne

Record battu : 41 milliards d’investissements en 2020 et 115 Licornes ! La Tech européenne atteint des sommets malgré la crise financière.

Guy Hervier trace un état des lieux…

ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE

14:45 Le FIC repoussé en Avril

Le FIC préfère le présentiel au virtuel. L’organisation repousse le grand événement Cybersécurité français et annonce ses nouvelles dates : du 6 au 8 avril 2021… À Lille bien évidemment.

COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

16:30 La qualité des services mobiles français s’est améliorée en 2020

Bonne nouvelle… La crise n’aura pas impacté la qualité des services mobiles des opérateurs français. Au contraire. L’Arcep a salué cette semaine les efforts fournis par les opérateurs pour améliorer leur connectivité. Bonne nouvelle alors que la 5G démarre enfin chez nous.