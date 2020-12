Depuis plusieurs années, Google travaille sur un nouveau système d’exploitation plus moderne et destiné à éventuellement remplacer Android. Google vient d’élargir sa communauté de développeurs.

Google a déjà en catalogue deux systèmes d’exploitation : Android pour les smartphones et ChromeOS pour les ordinateurs Chromebooks. Mais depuis plusieurs années, Google anticipe que le marché ne sera pas aussi segmenté et que les frontières entre les différents appareils connectés vont être plus floues avec des smartphones ayant des capacités d’ordinateurs et des ordinateurs pliables qui finalement pourront faire office de smartphones.

D’où l’idée de développer un nouvel OS plus moderne et très modulaire au nom de code Fuchsia OS. Google le décrit comme « un projet à long terme visant à créer un système d’exploitation open source polyvalent ».

Contrairement à Android et Chrome OS, ce nouveau système d’exploitation ne s’appuie pas sur un Kernel existant mais sur son propre Kernel développé « from scratch » et dénommé « Zircon ». Selon Google, ce Kernel est pensé pour donner « la priorité à la sécurité, à la mise à jour et aux performances, et est actuellement en cours de développement actif par l’équipe Fuchsia ».

Jusqu’ici, Google restait très mystérieux sur ce nouvel OS. Mais les choses bougent. L’éditeur vient d’annoncer ouvrir son développement à la communauté. Il faut être membre et donc s’inscrire et être approuvé pour pouvoir soumettre des modifications et ajouts. En revanche, certains codes sources sont librement téléchargeables.

Pour découvrir Fuchsia OS, un lien : https://fuchsia.dev/