IFS annonce avoir signé un accord afin d’acquérir Copperleaf Technologies pour renforcer son offre de logiciels industriels dopés à l’IA.

IFS est un des éditeurs majeur du monde industriel. L’éditeur est connu pour son ERP et ses outils de gestion des actifs (EAM) et de gestion des services de terrain (FSM).

IFS annonce aujourd’hui avoir conclu un accord pour l’acquisition de Copperleaf Technologies Inc., fournisseur de pointe en logiciels de planification et gestion des investissements en actifs (AIPM). Cette opération vise à renforcer la position d’IFS comme leader des logiciels d’entreprise pour les industries centrées sur les actifs et services.

« IFS continue de renforcer sa position de leader mondial des logiciels de gestion des actifs et des services, alimentés par l’IA industrielle », se réjouit Mark Moffat, CEO d’IFS. « Je suis très enthousiaste quant aux apports de Copperleaf à notre offre élargie, pour les clients. Nous combinons deux entreprises construites sur les mêmes principes : une technologie innovante de renommée mondiale avec un temps de valorisation inégalé, une expertise des actifs et de l’industrie offrant un retour sur investissement exceptionnel, et des cultures organisationnelles qui ont toujours placé le client au centre de tout ce qu’elles font. »

Les synergies entre les deux entreprises sont assez évidentes. Le logiciel d’analyse décisionnelle avancée de Copperleaf, destiné aux industries qui dépendent fortement de leurs actifs, peut apporter beaucoup au savoir-faire reconnu d’IFS en matière de gestion des actifs d’entreprise et à sa solution EAM. Par ailleurs, spécialiste de l’AIPM dopé à l’IA, les capacités de Copperlief vont venir renforcer la position d’IFS en tant que premier fournisseur mondial de logiciels d’application d’entreprise pour les industries centrées sur les actifs et les services.

Déjà utilisé par de grands noms des utilities comme ONE Gas, Manitoba Hydro ou National Grid, le logiciel Copperleaf gère plus de 2000 milliards de dollars d’actifs à travers le monde. Il fournit des données pour optimiser les décisions d’investissement.

La finalisation de la transaction, soumise aux approbations habituelles, est prévue pour le 3ème trimestre 2024. La transaction est évaluée à environ 1 milliard de dollars (IFS va acquérir les actions à 12$ par action, soit 18% au dessus du cours actuel).

À lire également :