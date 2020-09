Deuxième épisode pour cette nouvelle saison vidéo de l’invité IT de la semaine avec cette semaine et pour inaugurer notre nouveau plateau nous recevons Philippe Guénault qui dirige la filiale française de l’éditeur Software AG.

Tout d’abord, ce dernier, comme chacun de nos invités revient sur un fait d’actualité qui a retenu son attention en l’occurence le volet numérique du plan de relance du gouvernement.

Guy Hervier interroge ensuite Philippe Guénault sur les conditions dans lesquelles l’entreprise aborde cette rentrée après les mois difficiles que nous avons vécus et le contexte de l’épidémie de la Covid-19 toujours présent.

Guy Hervier revient sur l’histoire de Software AG qui est sans doute l’un des plus vieux éditeurs de logiciels, créé en 1969, à un moment où les ordinateurs s’appelaient des mainframes, se comptaient par centaines dans le monde et où le logiciel était largement bundlé au matériel. Software AG a connu depuis de nombreuses évolutions. Comment Philippe Guénault définirait-il Software AG en une ou deux phrases ?

En août 2018, Software AG embauchait un nouveau CEO Sanjay Brahmawar, un ex-IBM qui annonçait quelques mois plus tard nouvelle stratégie basée sur une étude de McKinsey, baptisée Helix, qui devait mettre un terme à de nombreuses années de stagnation. Était-ce juste un repackaging de l’offre de Software AG pour la rendre plus lisible ou une refonte complète ? Un peu plus d’un an plus tard, quels en sont les principaux résultats ?

Puis Guy Hervier et Philippe Guénault évoquent l’offre produits de Software AG autour de ces trois grands piliers : Integration & API, IoT & Analytics et Business Transformation en présentant chacun d’eux en termes fonctionnels et éventuellement au travers d’un client.

Ils commencent par Integration & API qui une offre basée sur webMethods et webMethods.io

Ensuite, ils évoquent IoT & Analytics et l’offre Cumulocity.

Enfin, ils concluent avec Business Transformation à travers les offres Aris et Alfabet avec notamment ARIS Process Mining, une nouvelle plate-forme Cloud pour son populaire outil de Process Mining.

