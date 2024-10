InfoNews Hebdo explore une nouvelle fois l’actualité informatique avec humour et des analyses approfondies ! Au sommaire : un gros vilain bug Word, du stockage qui se réinvente, de l’IA chez SAP, OpenAOI à Paris, des record DDoS, et les failles des IA…

Bienvenue dans ce nouveau numéro d’InfoNews Hebdo. Cette semaine, nos fidèles commentateurs Guy Hervier et Jean-François Le Nilias sont de retour pour commenter, analyser, décortiquer et parfois ironiser sur les dernières nouvelles du monde IT. Entre bugs hallucinants, nouvelles annonces produits, records surprenants et quelques prix prestigieux, l’émission de cette semaine ne manque pas de piquant !

On commence avec Microsoft. Microsoft Office revient avec une version 2024 sans abonnement pour ceux qui n’aiment pas les logiciels « tout-en-service » dans le cloud.

Mais la vraie info de la semaine c’est le bug incroyable de Word qui efface vos documents au lieu de les sauver, si vous faites l’erreur de l’enregistrer avec une extension en majuscules. Une histoire qui ne manquera pas de faire jaser dans les entreprises et les chaumières.

Dans un tout autre thème, Pure Storage révolutionne la gestion des NAS avec son Real-Time Enterprise File : tout se configure désormais en temps réel, et ce, avec une simplicité déconcertante.

SAP n’est pas en reste et met de l’IA générative « à tous les étages », avec son assistant Joule disponible dans un nombre croissant de solutions. De la chaîne logistique à la finance, SAP veut infuser de l’IA partout.

De son côté OpenAI annonce l’ouverture prochaine d’un bureau à Paris et continue d’attirer les investissements massifs, avec une levée de fonds record.

Et ce n’est pas tout ! La situation sur le front des attaques DDoS devient de plus en plus préoccupante, avec des records de puissance atteints et des motivations de plus en plus géopolitiques.

Enfin, on termine avec une réflexion sur la non-infaillibilité de l’IA – de plus en plus adoptée mais aussi toujours sujette à de graves erreurs, comme en témoignent certaines expériences qui ont bien mal tourné cette année.

Installez-vous confortablement, c’est parti pour un nouveau tour d’horizon de l’actualité IT !



AU SOMMAIRE :

En Bref :

Word entre bug et abonnement

Un bug inouï efface les documents au lieu de les sauver [MAJ : Bug corrigé!]

Pure Storage en temps réel

IA générative à tous les étages chez SAP

Année record sur les fronts des DDoS

La situation s’aggrave encore sur le front des attaques DDoS en 2024

OpenAI arrive à Paris et lève massivement

OpenAI annonce une levée de fonds XXL… pour façonner l’avenir de l’humanité ?

Le Dossier :

La non infaillibilité de l’IA

Entre erreurs de jugement et expériences ratées, quand l’IA ne tient pas ses promesses…

Le Rendez-vous :

IT4B : retail & supply chain, le 17 octobre

Comment l’IA générative peut-elle améliorer la personnalisation et optimiser la logistique ?

Les Matinales IT For Business – Retail & supply chain : quelles solutions IT pour accélérer ?

Le coup de chapeau :

Physique, chimie, IA et Nobel :

Les chercheurs en IA raflent la mise, avec un prix Nobel pour leurs travaux sur AlphaFold et autres avancées remarquables