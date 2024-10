Un bug incroyable affecte Word : dans certains cas, le traitement de texte peut effacer le fichier que vous venez de sauver! Découvrez quel est ce bug, les circonstances qui le font apparaître et comment le corriger.

[MAJ du 10 Octobre 2024]

Microsoft confirme avoir corrigé en urgence le bug majeur présenté dans cet article. Depuis hier, un correctif est automatiquement diffusé à tous les utilisateurs affectés via ce que Microsoft appelle un « Service Change ». Il est nécessaire de redémarrer Word pour en bénéficier, mais le mieux est de lancer une mise à jour manuelle (via le processus expliqué dans l’article) puis de redémarrer son PC.

La plupart des bugs qui affectent les grands logiciels du commerce sont souvent complexes à dénicher, sournois, avec un comportement aléatoire. Mais ce n’est clairement pas le cas d’un nouveau bug Word par ailleurs officiellement avoué par Microsoft.

Dans un cas bien précis, le célèbre traitement de texte au lieu de sauver le document que vous venez de modifier se permet au contraire de le supprimer ! Il suffit en effet de charger et modifier un fichier dont l’extension est écrite en majuscule « .DOCX » au lieu du traditionnel « .docx » pour que Word efface le fichier au lieu de sauver les modifications. Un bug assez dingue et surtout complètement incompréhensible dans l’univers Windows où typiquement le système ne fait normalement aucune différence entre les majuscules et les minuscules dans sa gestion des fichiers (contrairement à Linux par exemple). La rédaction a vérifié sur ses propres machines, ce n’est pas un canulard ni une fakenews. C’est bien un bug !

Le bug n’affecte que la version « 2409 » de Word pour Microsoft 365. Les utilisateurs qui ont choisi d’être « insiders » sont eux normalement déjà en « 2410 » leurs versions à jour sont probablement déjà en version « 2410 » qui corrige le problème.

Comment vérifier que vous êtes en « 2409 » ?

Ouvrez Word et ouvrez un nouveau document. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Comptes. Le numéro de version de Word s’affiche sur la droite.

Que faire si un fichier a été effacé par le bug ?

Les fichiers effacés par le bug Word sont en réalité envoyés à la Corbeille. Si Windows n’en fait pas le nettoyage automatique et si vous ne l’avez pas vidée, les fichiers y sont toujours.

Que faire si vous êtes en « 2409 » ?

Veillez à ne pas utiliser de majuscules sur l’extension de fichiers. Ce n’est pas si simple puisque par défaut Windows n’affiche pas les extensions et ne permet donc pas de voir si les fichiers existants sont ou non écrits avec une extension en majuscules. Le bug a été découvert dans des entreprises où justement les collaborateurs éditaient de vieux fichiers en majuscules et les voyaient disparaître après chaque édition.

Si vous êtes abonnés à Office Insider, le mieux est de lancer une mise à jour d’Office en allant dans le menu Fichier, en sélectionnant Comptes puis en déployant « Options de mise à jour » et en sélectionnant « Mettre à jour ». En théorie, vous devriez basculer après mise à jour d’Office en version « 2410 ».

Sinon, tentez quand même la mise à jour car Microsoft va très probablement accélérer la diffusion de la version « 2410 ». Mais à l’heure de l’écriture de cet article, le « canal actuel » délivre toujours la version « 2409 ».

Deux options existent pour contourner les risques :

1/ Soit vous désactivez le mode Backstage :

Pour cela, allez dans le menu Fichier, puis dans Options, puis dans Enregistrement, puis cochez la case « Ne pas afficher le mode Backstage… »

2/ Soit vous retournez à la version antérieure de Word à l’aide de commandes DOS :

Ouvrez Windows Terminal ou l’invite de Commandes (Windows+R puis CMD) et tapez les deux instructions suivantes :

cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun officec2rclient.exe /update user updatetoversion=17928.20156

Cette série de commandes permet de revenir à la version antérieure de WORD qui n’avait pas ce bug.

