La suite bureautique Open Source LibreOffice, qui s’auto-déclare « la seule suite office à respecter la vie privée de ses utilisateurs », se met à jour en version « 24.8 » et adopte pour la première fois une compilation native pour ARM sous Windows. De quoi séduire les acquéreurs de « Copilot+ PC ».

Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait plus entendu parler de LibreOffice. La suite bureautique a toujours ses fans inconditionnels mais son histoire récente compliquée, la concurrence d’OnlyOffice et les versions gratuites de Microsoft Office Web et Google Docs ont fait de l’ombre à cette alternative open source bien connue.

Néanmoins, la suite est toujours en développement actif. Et la nouvelle version 24.8 introduite cette semaine présente plusieurs améliorations ergonomiques comme une nouvelle fonction de recherche Quick Find intégrée au volet vertical, plusieurs nouvelles fonctions très utiles dans Calc, et de multiples améliorations ergonomiques dans Impress et Draw.

Mais la vraie nouveauté est sans doute la disponibilité d’une version native « Windows on ARM » qui va faire toute la différence pour les nouveaux heureux propriétaires de PC « Copilot+ » à base de processeurs Qualcomm Snapdragon X.

Avec cette version native, le système n’a plus à exploiter sa couche d’émulation Prism pour exécuter LibreOffice. Les utilisateurs gagnent ainsi non seulement en performance sur la suite bureautique mais également en consommation batterie.

C’est une bonne nouvelle pour les acquéreurs de Copilot+ PC en cette période de rentrée scolaire et donc de renouvellement de matériel mais c’est aussi une bonne nouvelle pour Microsoft qui voit ses efforts pour imposer l’architecture ARM sous Windows enfin rencontrés le succès espéré. De plus en plus d’applications traditionnelles de l’univers Windows sont désormais disponibles en version native ARM. C’est notamment le cas de Chrome, Opera, Brave, Arc Browser, Dropbox, Photoshop, Spotify, etc.

