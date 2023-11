L’ESN les filles et garçons de la Tech (FGTech) accompagnent l’INRAE dans un projet d’envergure de move to Cloud lui permettant de déployer une architecture flexible, résiliente et disponible en mode 24/7

INRAE (https://www.inrae.fr), l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement est né le 1er janvier 2020. Il est issu de la fusion entre l’Inra, Institut national de la recherche agronomique et Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture.

Dans le cadre de l’initiative Recherche Data Gouv lancée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR), INRAE pilote la mise en oeuvre d’une plateforme nationale des données de la recherche coomposée notamment d’un portail d’information et de communication (https://recherche.data.gouv.fr) et d’un entrepôt de données (https://entrepot.recherche.data.gouv). INRAE est accompagné de ses partenaires : CNRS, Universités de Lorraine, Grenoble, Strasbourg, Paris Cité, Paris Nanterre, Lille.

Dans ce contexte, l’équipe projet a fait appel à FGTECH, en décembre 2022, pour l’accompagner dans la mise en œuvre d’une architecture qui répond à ses enjeux de flexibilité et de résilience. Cette architecture s’appuie sur une plateforme Cloud souveraine garante d’une haute disponibilité du service.

La recherche et la sélection du bon partenaire et d’une plateforme de Cloud adaptée aux besoins de l’INRAE

C’est dans ce contexte, que suite à une étude des offres du marché, l’offre des FGTech a été sélectionnée au regard du haut niveau d’expertise des équipes pour mener à bien et de manière globale des projets de Move to Cloud d’envergure.

Mis en œuvre dans une logique industrielle, le projet s’est déroulé en trois grandes étapes. Une première étape orientée consulting a permis de cartographier l’existant, de remonter les besoins et de les traduire en prérequis techniques. Il a alors été étudié différentes solutions possibles qui prendraient en compte les spécificités du projet et bénéficieraient d’une approche souveraine. Cette étude a abouti au choix du fournisseur Scaleway.

Les équipes de FGtech ont alors travaillé de concert avec celles de la plateforme de Recherche Data Gouv et les ont accompagnées et assistées dans les phases de Build. Il a ensuite été possible de lancer la mise en production au mois d’avril 2023 et de bénéficier de SLA de haut niveau. Les FGTECH, qui ont assuré les phases de RUN de la nouvelle plateforme jusqu’à présent, travaillent pour permettre à l’infogéreur Open de prendre en main le nouveau dispositif.

Grâce aux FGTech, l’équipe projet de la plateforme Recherche Data Gouv a pu mener à bien le déploiement du portail Recherche Data Gouv dans le Cloud. Elle peut donc bénéficier des nombreux avantages liés au Cloud en conjuguant flexibilité, sécurité, souveraineté et très haute disponibilité.