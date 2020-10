Juniper Networks lance la fonctionnalité Adaptative Threat Profiling pour le profilage des terminaux via WootCloud mais aussi VPN Secure Connect qui apporte une visibilité accrue et étend les politiques de sécurité définies.

Juniper ATP apporte notamment une capacité d’adaptation aux menaces et risques quasi illimitée via des politiques de sécurité complétées par des flux de profilage adaptatifs qui se renseignent automatiquement. Les pare-feu SRX du constructeur agissent comme des capteurs sur les ports d’accès du réseau, en identifiant et en partageant les informations avec les périphériques en ligne et en activant automatiquement la mise en application de règles en temps réel, là où elles sont le plus nécessaires. Y compris pour les appareils IoT qui sont placés dans des VLAN spécifiques afin de bloquer la propagation en cas de violation.

VPN Secure Connect fournit un accès à distance, prenant en charge à la fois IPSec et SSL-VPN, avec un processus de configuration simple basée une automatisation intégrée. L’objectif est d’une part d’assurer la sécurité et la protection des données confidentielles manipulées par les collaborateurs mais également de permettre aux entreprises de s’adapter rapidement aux changements de périmètre réseau et de surface d’attaque.

Samantha Madrid, VP Security Business and Strategy, déclare : « Nous fournissons à l’ensemble de l’entreprise une visibilité complète sur les utilisateurs et les éléments du réseau, et nous donnons à nos clients les moyens de limiter leurs risques avec un impact minimal sur leurs usagers ».