Les cyberattaques redessinent le rôle des MSP, désormais poussés à évoluer vers des MSSP. La résilience numérique devient un levier de différenciation et une opportunité de croissance pour ceux qui savent transformer leur offre.

Pendant longtemps, les prestataires IT se sont concentrés sur leur cœur de métier : assurer le bon fonctionnement des systèmes d’information, maintenir l’infrastructure en condition opérationnelle et intervenir en cas de panne. Ce modèle de services managés (MSP), aujourd’hui bien rodé, est cependant en train d’être profondément bouleversé. Les attaques informatiques se multiplient, les menaces sont plus sophistiquées et les attentes des entreprises évoluent. Dans ce contexte, la transition vers un modèle orienté cybersécurité s’impose comme un passage obligé.

Les entreprises, quelle que soit leur taille, ne se contentent plus d’un simple maintien en condition opérationnelle. Elles attendent désormais une protection continue et proactive de leur environnement numérique. Ce glissement progressif transforme les prestataires traditionnels en véritables partenaires de cybersécurité. Il ne s’agit donc plus seulement d’installer un antivirus ou de paramétrer un pare-feu, mais de mettre en œuvre des dispositifs complets, capables de détecter, contenir et répondre à des incidents en temps réel.

La sécurité n’est plus une option pour les prestataires de services IT

Cette transformation n’a rien de théorique. Dans les faits, de nombreux prestataires ont déjà intégré des briques de sécurité dans leur offre, souvent sans le formuler clairement. Le déploiement d’outils de détection sur les postes de travail, la gestion des identités, la sécurisation des messageries ou encore la mise en place de l’authentification multifactorielle font désormais partie des services courants. Pourtant, cela ne suffit pas. Face à des menaces toujours plus techniques et à des obligations réglementaires croissantes, une approche structurée et spécialisée est devenue indispensable.

Se positionner comme fournisseur de services en cybersécurité permet de se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. C’est également une réelle opportunité de croissance, portée par une demande en forte hausse : le marché mondial des services de cybersécurité, estimé à 75,82 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 156,76 milliards d’ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen de 13,6 % entre 2025 et 2030. Dans ce contexte, les entreprises recherchent des partenaires capables de les accompagner de manière globale et durable.

Réussir sa transition exige méthode, clarté et engagement

La transition vers un modèle MSSP (Managed Security Services Provider) ne s’improvise pas. Elle requiert une approche méthodique, progressive et clairement assumée. La première étape consiste à dresser un inventaire précis des services déjà proposés. Il s’agit d’analyser la manière dont ils sont commercialisés, d’identifier les éléments liés à la cybersécurité et de réfléchir à l’intégration de nouvelles briques de protection. Ce travail de structuration permet non seulement de clarifier l’offre existante mais aussi de concevoir des services complémentaires, adaptés aux attentes actuelles du marché et à la valorisation qui peut en être faite.

Cette transformation implique également de renforcer les compétences internes. Former les équipes ou recruter des profils qualifiés devient incontournable pour délivrer des services spécialisés, souvent complexes à mettre en œuvre. Par exemple, la création d’un SOC (Security Operations Center) opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 illustre parfaitement ce défi. Une telle organisation nécessite un investissement conséquent en ressources humaines et financières, dans un contexte de rareté des experts capables d’assurer ce rôle stratégique.

Enfin, cette évolution doit être portée par un effort de communication clair et constant auprès des clients. Présenter les nouvelles offres de cybersécurité, expliquer leur valeur et accompagner les entreprises dans l’adoption de ces solutions constituent des leviers essentiels pour réussir cette mutation. Le prestataire devient alors non plus seulement un fournisseur de services IT, mais un partenaire de confiance engagé dans la résilience numérique de ses clients.

Aujourd’hui, le monde numérique impose une vigilance permanente. Les prestataires IT ne peuvent plus se contenter de gérer des infrastructures, ils doivent contribuer activement à la résilience numérique de leurs clients. Cette évolution vers des services managés de cybersécurité n’est pas seulement une tendance du marché. Elle devient une condition de survie dans un écosystème où l’expertise en protection est désormais aussi cruciale que la maîtrise des technologies elles-mêmes.

Par Christophe Malapris, VP Sales France, Hornetsecurity

