Conformité et Cybersécurité : Sanctions records, crises de réputation, blocages opérationnels : aujourd’hui, ne pas se conformer aux nouvelles normes de cybersécurité, c’est risquer bien plus qu’une simple amende.

Les cyberattaques ne cessent d’augmenter, et les réglementations en matière de cybersécurité se durcissent pour y faire face. L’Union européenne s’apprête à imposer des sanctions aux entreprises ne respectant pas la directive NIS 2, avec des amendes pouvant atteindre des montants records, allant jusqu’à 10 millions d’euros ou 2 % du chiffre d’affaires annuel. Ainsi, certaines organisations continuent de voir la conformité comme une contrainte. Or, n’est-ce pas plutôt un levier stratégique de résilience ?

En effet, le coût de la non-conformité ne se limite pas aux sanctions financières : il impacte directement la réputation et la capacité d’innovation des entreprises. Dans un monde où la protection des données est un enjeu majeur, la conformité est un investissement incontournable.

La conformité, un enjeu stratégique

Ainsi, respecter les réglementations telles que NIS 2, HIPAA ou CCPA ne se résume pas à éviter des sanctions : c’est une démarche essentielle pour préserver la confiance des clients et partenaires, prévenir les cyberattaques et assurer la résilience des activités. L’affaire marquante de la fuite de données de plus de 70 millions de comptes chez un acteur majeur du cloud en janvier 2024 illustre l’impact d’une défaillance en matière de sécurité. C’est donc pour des raisons proprement « business » qu’il est important de veiller à la sécurité de l’information, en la construisant sur trois piliers : la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données.

Les conséquences de la non-conformité

Par ailleurs, les conséquences juridiques d’une violation de données ne se limitent pas, elles non plus, aux amendes : elles engendrent également des coûts liés aux indemnisations des victimes et aux démarches judiciaires.

Mais au-delà de l’impact financier, c’est la confiance des clients et partenaires qui est en jeu. Un incident de cybersécurité peut considérablement nuire à la réputation d’une entreprise et affecter durablement son image de marque. De récentes cyberattaques contre des acteurs majeurs du numérique ont provoqué une perte massive de clients et une baisse significative de leur valorisation boursière.

Les perturbations opérationnelles représentent également un risque critique. Une attaque informatique ou une sanction réglementaire peut paralyser une organisation pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, entraînant des pertes de productivité et des coûts de rétablissement considérables.

À cela s’ajoutent des coûts cachés souvent négligés : désorganisation interne, démobilisation des équipes, pertes d’opportunités commerciales, hausse des coûts d’assurance ou encore baisse de la compétitivité à l’international. Ces impacts indirects, bien que difficiles à quantifier, peuvent durablement fragiliser une entreprise.

Responsabilité personnelle des cadres dirigeants

De plus, la mise en œuvre de NIS 2 introduit un changement de paradigme : la responsabilité personnelle des cadres et de la direction générale est désormais engagée en cas de manquement grave. Les dirigeants ne peuvent plus se contenter de déléguer la cybersécurité à leurs équipes techniques. Ils doivent démontrer une implication directe dans les décisions de gouvernance en matière de sécurité, sous peine de sanctions civiles, voire pénales. L’heure n’est plus à la complaisance : la cybersécurité devient une responsabilité de premier ordre au plus haut niveau de l’entreprise.

La conformité comme avantage concurrentiel

Enfin, la conformité peut devenir un véritable levier de compétitivité. Une entreprise qui démontre un haut niveau de sécurisation des données rassure ses clients et partenaires et se positionne favorablement sur son marché. En témoigne l’explosion des investissements dans les solutions Zero Trust, qui sont devenues un standard de l’industrie.

Les dirigeants doivent placer la cybersécurité au cœur de leur gouvernance, en impliquant non seulement les décideurs IT, mais aussi les fonctions juridiques et opérationnelles. Car si le coût de la conformité peut paraître élevé, celui de la non-conformité est inestimable, tant sur le plan financier, juridique, qu’humain.

____________________________

Par Pierre Aguerreberry, VP Sales Western Europe chez DataCore

