L’évolution constante des normes de cybersécurité impose aux MSSP de s’adapter en permanence pour garantir la conformité de leurs clients. Au-delà de mieux protéger les clients, ce défi est aussi l’opportunité d’optimiser l’efficacité opérationnelle en anticipant les nouvelles exigences.

Les organismes de réglementation actualisent en permanence les normes afin de répondre aux nouvelles menaces qui pèsent sur la sécurité. Les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) doivent donc faire face à d’importantes difficultés pour s’adapter à ces nouvelles réglementations. Pour préserver la cybersécurité de leurs clients, ils doivent faire preuve d’une grande vigilance.

Mieux comprendre les questions de conformité et de mises à jour de la réglementation

Aujourd’hui, le paysage des normes et des réglementations en matière de cybersécurité se caractérise par les éléments suivants (parmi beaucoup d’autres) :

* La Directive NIS2 dont l’objectif est d’uniformiser la sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’ensemble de l’Union européenne

* Le Cybersecurity Act concerne les fabricants et fournisseurs de produits, services et processus des technologies de l’information et de la communication (TIC) pour leur donner un ensemble d’exigences de sécurité

* Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) qui protège les données et la vie privée des individus et des entreprises dans l’Union européenne.

* La loi sur la portabilité et la responsabilité de l’assurance maladie (HIPAA) : la loi fédérale américaine qui régit la manière dont certaines organisations impliquées dans la prestation de soins de santé traitent et sécurisent les données.

* La norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) qui assure le traitement sécurisé des informations concernant les cartes de crédit.

* Le National Institute of Standards and Technology (NIST) qui propose des recommandations détaillées pour traiter et atténuer les risques liés à la cybersécurité.

Les MSSP qui restent au fait de ces exigences et des autres obligations de conformité réglementaire pourront éviter de lourdes pénalités et de graves atteintes à la réputation à leurs entreprises clientes.

Conséquences des changements réglementaires pour les MSSP

Les révisions réglementaires ont un impact majeur pour les MSSP et leurs clients car elles impliquent des coûts de mise en conformité supplémentaires, des exigences plus strictes et davantage de contraintes.

À l’augmentation des coûts de mise en conformité s’ajoutent celle des investissements financiers, de nouvelles exigences plus strictes, des protocoles de protection des données plus rigoureux et une documentation plus complète. Le durcissement de son application se traduit par des sanctions financières sévères en cas de non-conformité et par des répercussions juridiques. Il est donc essentiel que toutes les parties concernées veillent à respecter scrupuleusement la conformité face à l’évolution des exigences réglementaires.

Les bénéfices d’une gestion proactive de la conformité

En adoptant une approche proactive de la conformité, les MSSP peuvent bénéficier d’avantages :

+ Réduire l’exposition au risque : atténuer les risques de non-conformité.

+ Une meilleure confiance de la part des clients : renforcer la confiance des clients dans la sécurité des données.

+ Une efficacité opérationnelle : rationaliser les processus et faciliter l’adaptation aux nouvelles réglementations.

Comment les MSSP peuvent-ils assurer la mise en conformité de leurs clients ?

Les MSSP peuvent contribuer à la mise en conformité de leurs clients en suivant quatre principes :

1 – Une évaluation complète et une analyse des besoins :

Procéder à une évaluation détaillée de la situation actuelle des clients en matière de conformité, identifier les carences au regard des normes en vigueur et émettre des recommandations.

2 – Des feuilles de route de conformité personnalisées :

Concevoir des feuilles de route de conformité sur mesure pour les clients selon leur secteur d’activité, la taille de leur entreprise, leurs facteurs de risque et leurs contraintes en matière de ressources.

3 – Des mesures de contrôle et politiques de sécurité :

Accompagner les clients dans la mise en œuvre de contrôles et de politiques de sécurité efficaces tels que le chiffrement des données, le contrôle d’accès et les procédures d’intervention en cas d’incident.

4 – Un suivi et un reporting en continu :

Mettre en place des mécanismes de surveillance continue des activités de conformité et des contrôles de sécurité, tout en produisant régulièrement des rapports et de la documentation.

Dans un environnement de cybersécurité de plus en plus complexe, il est absolument indispensable de suivre attentivement l’évolution des exigences de conformité et des changements de réglementation. Les MSSP jouent un rôle clé auprès de leurs clients en les aidant à respecter la conformité, à minimiser les risques et à éviter les sanctions. Pour devenir des partenaires incontournables, les MSSP doivent faire de la conformité une priorité stratégique.

Par Philippe Guerber, MSSP Sales Lead Southern Europe chez Check Point Software

