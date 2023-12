Comme bien des acteurs de la cybersécurité, Check Point Software s’inquiète des évolutions de cybermenaces qui deviennent de plus en plus massives, des méga-attaques à l’instar des dernières DDoS contrées par les hyperscalers. Pour en discuter, Guy Hervier a invité sur le plateau d’InformatiqueNews et IT for Business, Jean-Marie Groppo, directeur général de Check Point Software France.

Pionnier des firewalls à état, Check Point œuvre à renforcer la cybersécurité des entreprises depuis plus de 30 ans. L’éditeur n’a depuis cessé d’élargir son portefeuille avec des solutions de sécurité réseau, de sécurité des données, de sécurité mobile, et de gestion des menaces et de la sécurité.

Une approche globale de la sécurité qui s’est récemment traduite par une refonte du portfolio avec l’adoption d’une approche plateforme et le lancement de son poste de pilotage unifié Infinity.

Pour parler des évolutions de la société mais aussi de celles des menaces et des cyber attaquants à l’aube d’une année 2024 qui s’annonce tout aussi compliquée en matière de cybersécurité que les deux années précédentes, Jean-Marie Groppo, directeur général de Check Point Software France, est l’invité de la semaine de Guy Hervier.

Ensemble, ils reviennent sur l’évolution des solutions de cybersécurité et sur la 5ème génération de cyberattaques dopée à l’IA, une nouvelle ère de méga-attaques qui impose des solutions adaptées capables de s’adapter dynamiquement à cette scalabilité des menaces.

Ils évoquent également l’importance de l’IA dans la détection, la prévention et l’analyse des menaces ainsi que dans la montée en compétence des cyber-défenseurs.

Ils reviennent aussi sur les impacts de la directive NIS2 qui entre en vigueur l’an prochain ainsi que sur les besoins de faire évoluer les cyber-assurances.



