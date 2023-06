Pour faire face à des menaces toujours plus sophistiquées et plus nombreuses, il faut des technologies de rupture à même de changer la donne. L’IA appliquée à la cyber sécurité est l’une d’elle, sans aucun doute. Mais comment l’exploiter, l’intégrer stratégiquement et répondre aux défis qu’elle soulève en parallèle ? Voici quelques pistes…

Afin de faire face à l’évolution constante des menaces, il est essentiel que les RSSI innovent en permanence et exploitent les technologies les plus récentes pour relever efficacement les défis de la cybersécurité.

Ce faisant, ces derniers peuvent atténuer les risques et améliorer la posture de cybersécurité de leur entreprise en adoptant une stratégie basée sur l’innovation.

Concevoir une stratégie d’innovation efficace

L’élaboration d’une stratégie d’innovation peut être un défi, mais sans une stratégie d’innovation clairement définie, les efforts d’amélioration peuvent facilement se transformer en une combinaison d’outils et un rassemblement de bonnes pratiques sans direction claire.

En matière de cybersécurité, il n’existe pas de stratégie d’innovation standard, mais comprendre comment en créer une constitue une étape cruciale, surtout lorsqu’il s’agit de mettre en place des outils complexes tels que l’intelligence artificielle.

Pourquoi l’IA est-elle un élément essentiel de l’innovation ?

L’intelligence artificielle présente de nombreux avantages, notamment l’automatisation des tâches répétitives, l’amélioration de la détection et de la réponse aux menaces, l’amélioration de la connaissance de la situation et le renforcement des capacités de prise de décision. Cependant, afin de bénéficier pleinement des outils de cybersécurité, y compris des technologies basées sur l’IA, il est essentiel d’adopter une approche ciblée et de définir des priorités claires.

Avant de déployer l’intelligence artificielle, les RSSI doivent se poser des questions stratégiques essentielles, notamment :

– Quels sont les défis spécifiques en matière de cybersécurité ou les points problématiques que nous souhaitons résoudre avec l’IA ?

– Quels sont les objectifs que nous souhaitons atteindre en mettant en œuvre l’IA dans le domaine de la cybersécurité ?

– Comment l’utilisation de l’intelligence artificielle dans notre stratégie globale de cybersécurité et nos objectifs commerciaux est-elle intégrée ?

– Quels sont nos plans pour intégrer l’IA dans notre infrastructure et nos processus de cybersécurité existants ?

– Quelles compétences et expertises notre équipe de cybersécurité doit-elle développer pour travailler efficacement avec les technologies basées sur l’IA ?

– Comment prévoyons-nous de mesurer le succès et l’efficacité de l’IA dans l’amélioration de notre posture de cybersécurité ?

Répondre aux inquiétudes dans le cadre d’une stratégie d’IA

Lors de la formulation d’une stratégie d’innovation axée sur l’intelligence artificielle en matière de cybersécurité, il est crucial de prendre en compte les points suivants :

1- Manque de transparence et d’interopérabilité : Les systèmes d’intelligence artificielle sont souvent développés à partir de données d’entraînement. Elles permettent aux modèles de construire leurs propres représentations et de prendre des décisions. Ce processus peut entraîner un manque de transparence, ce qui rend difficile la compréhension de la logique de prise de décision des systèmes d’IA. En conséquence, le personnel de sécurité peut avoir du mal à apprendre du modèle ou à le corriger de manière efficace.

2- Problèmes de partialité et d’équité : La qualité du modèle interne d’un système d’intelligence artificielle dépend entièrement de la qualité des données utilisées pour son entraînement. Si les données utilisées pour l’entraînement d’un système d’intelligence artificielle sont biaisées, cela se reflétera dans les résultats du système.

3- Intégration aux systèmes de sécurité existants : Les systèmes d’intelligence artificielle ont la capacité d’améliorer les opérations de sécurité, mais leur efficacité est maximisée lorsqu’ils sont intégrés au sein de l’architecture de sécurité existante d’une entreprise. Si les solutions basées sur l’intelligence artificielle ne s’intègrent pas efficacement avec les autres outils d’une entreprise, leur capacité à générer de la valeur est limitée.

Cas d’utilisation de l’IA pour les entreprises

Lorsque vous envisagez de déployer des outils basés sur l’intelligence artificielle pour améliorer le retour sur investissement en matière de sécurité, il est important de prendre en compte les différentes façons dont l’IA peut être appliquée :

Sécurité des terminaux. 35% des entreprises utilisant l’intelligence artificielle pour renforcer leurs technologies de cybersécurité considèrent que la découverte des terminaux et la gestion des actifs sont les principaux moteurs justifiant cette utilisation.

Sécurité du réseau. Les systèmes d’IA peuvent analyser le trafic réseau afin de détecter des paquets ou des tendances qui pourraient indiquer la présence d’une attaque.

Sécurité du cloud. Les solutions basées sur l’IA se révèlent précieuses pour surmonter les défis récurrents en matière de sécurité du cloud, en garantissant une configuration adéquate des autorisations, des contrôles d’accès et des paramètres de sécurité.

Détection de la fraude. Les systèmes d’IA permettent d’analyser le comportement des utilisateurs à la recherche d’anomalies ou d’actions malveillantes qui pourraient indiquer une éventuelle fraude.

Choisir des outils basés sur l’IA

Lors du choix d’outils basés sur l’intelligence artificielle, il est préférable de privilégier les solutions qui vont au-delà de la simple détection des menaces de cybersécurité avancées et qui sont également capables de les prévenir activement. En adoptant une approche proactive de prévention des menaces, les entreprises peuvent réduire l’impact des attaques, y compris les pertes de données et les conséquences financières.

Dans de nombreux cas, les avantages des technologies de sécurité basées sur l’IA l’emportent sur les inconvénients. Les outils basés sur l’IA peuvent constituer un complément précieux pour une organisation qui cherche à mettre en place une cyber-résilience de nouvelle génération.

Lors de la sélection des technologies basées sur l’IA à intégrer dans votre programme de cybersécurité, veillez à choisir un fournisseur qui a fait ses preuves en matière de développement de moteurs d’intelligence artificielle et d’intégration de ces moteurs dans les points de décision critiques de tous les produits.

En outre, veillez à choisir un fournisseur qui utilise une grande quantité de données pour entraîner les modèles d’IA, car une plus grande quantité de données enrichira le produit et le rendra probablement plus bénéfique pour votre organisation.

Par Xavier Duros, expert en cybersécurité chez Check Point Software

