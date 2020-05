Alors qu’AWS et Azure se chamaillent autour de l’attribution du contrat JEDI de l’armée américaine, Google Cloud remporte un contrat autour d’Anthos…

Pour la petite histoire, Google Cloud s’était officiellement retiré de l’appel d’offres JEDI du département de la défense américaine (DoD) parce qu’ « il entrait en conflit avec les valeurs de l’entreprise ». De façon bien plus officieuse, Google n’avait quasiment aucune chance de l’emporter et trouvait ainsi un moyen de sortir la tête haute…

En effet, de conflits avec les valeurs Google il n’est plus question pour un nouveau contrat DoD que Google Cloud vient d’emporter. Les détails n’ont pas filtré mais le contrat s’élèverait quand même à un montant à 7 chiffres dépassant donc le milliard de dollars. Il porte autour d’une solution de sécurisation multicloud à destination de la division « Defense Innovation Unit », élaborée avec Netskope, et s’appuyant sur la plateforme hybride Anthos et la console d’administration multicloud de Google Cloud.

C’est une belle victoire pour Google Cloud qui vient encore un peu plus encore crédibiliser son offre Anthos et la stratégie « cheval de Troie » qui l’accompagne (cf. Google étend sa plateforme hybride Anthos à la concurrence !). Rappelons que même si le contrat de modernisation des infrastructures JEDI était attribué à un seul acteur, le DoD utilise en réalité déjà les trois grands clouds américains pour divers besoins.