La Poste et l’institut national en sciences et technologies du numérique (INRIA) annoncent leur association pour contribuer à la souveraineté numérique française et accélérer l’innovation en faveur d’un numérique de confiance et respectueux de l’environnement.

Ce partenariat s’articule autour des 3 thématiques de recherche et développement.

Tout d’abord, développer les usages responsables des services numériques permettant de concilier la transformation numérique de la société et la préservation de l’environnement.

Ensuite, bâtir un écosystème numérique de confiance au service des entreprises et du citoyen en vue de trouver un équilibre entre la valorisation “éthique” des données anonymisées et les garanties de respect de la vie privée.

Enfin, faciliter l’usage des données de santé au service du progrès médical avec une réflexion qui portera sur les conditions d’utilisation et de traitement des données de santé tout en maintenant l’indispensable respect de la vie privée des patients.

Bruno Sportisse, PDG d’Inria, précise : « Maitriser notre destin numérique est devenu une nécessité. Cela passe par la mobilisation d’un écosystème d’acteurs qui veulent construire notre souveraineté numérique, sous toutes ses formes, pour les citoyens, pour les entreprises et pour la France engagée dans la dynamique européenne ».