Face à la crise sanitaire du COVID-19, les entreprises ont été contraintes de réagir très rapidement afin de garantir la continuité de leurs activités. Ainsi, en quelques semaines seulement, la transformation digitale s’introduit dans de nombreuses entreprises de façon accélérée pour permettre aux équipes, travaillant désormais à distance, d’accéder aux outils et informations nécessaires pour accomplir leurs tâches.

Mais cette transformation digitale forcée est-elle pérenne, la question mérite d’être posée ?

En effet, la dernière étude de Census Wide pour Iron Mountain révèle que cette transition pourrait être de courte durée en Europe. Pour réagir à cette étude et tirer de leur expérience personnelle, IT for Business Le club recevait le jeudi 4 février 2021, autour de notre journaliste Thomas Pagbe, Laurent Richardeaun, Directeur de Business Unit & Directeur Commercial chez Iron Mountain Nicolas Forges, Responsable Division Echanges et Contacts Clients – Groupama Supports et Services.

Durant 45 minutes ils ont débattu autour des thèmes suivants :

Quelles lacunes dans les processus ont été dévoilées au début du confinement ?

L’accélération du digital va-t-elle s’estomper ou, au contraire, s’ancrer dans le temps et entraîner la multiplication des projets ?

Comment assurer la réussite à long terme de son entreprise dans sa transformation numérique ?

La question de la sécurité des données, cruciale, restera-t-elle bien au cœur des préoccupations ?

