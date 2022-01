Comme tous les vendredis, retrouvez InfoNews Hebdo, l’émission qui fait le tour de l’actualité IT de la semaine…

L’actualité du numérique et de l’informatique est en perpétuelle agitation. Et chaque semaine, Guy Hervier et Jean-François Le Nilias en décryptent les temps forts.

Cette semaine a bien évidemment été marquée par l’annonce de l’acquisition du géant du jeu vidéo Activision-Blizzard par… Microsoft ! 70 milliards de dollars… c’est la somme astronomique que le créateur de la Xbox va dépenser pour accueillir en son sein les multiples studios d’Activision Blizzard et leurs mythiques licences…

Une semaine également rythmée par la publication de plusieurs études, dont celle du Forrester sur les dépenses numériques des entreprises européennes ou encore celle du CESIN avec le baromètre 2021 de la cybersécurité.

Enfin nos commentateurs ont aussi retenu la naissance d’un nouvel acteur du XDR né des cendres encore chaudes de McAfee et FireEye.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

Teams adopte un mode Talkie-Walkie

Une fonction qui transforme les smartphones en Talkie-Walkie ? Cela ressemble à un gadget… mais ça n’en est pas un. Un tel mode de communication satisfait de vrais cas d’usage en entreprises notamment auprès des collaborateurs sur le terrain qui ne contrôlent pas l’environnement bruyant dans lequel ils sont.

Teams accueille une fonctionnalité Talkie-Walkie et plusieurs autres nouveautés

Le baromètre cybersécurité du CESIN

En 2021, une grande entreprise sur deux a subi au moins une cyber-attaque réussie. C’est l’une des informations du dernier baromètre du CESIN qui montre que les budgets alloués à la cybersécurité sont en hausse, que les entreprises sont plutôt satisfaites de leurs outils et qu’elles s’inquiètent des attaques sur leur supply chain.

En 2021, une grande entreprise sur deux a subi au moins une cyber-attaque réussie.

Dés ratés dans le moteur cloud ?

L’index EMCLOUD a perdu 20% en un an. Une information qui contredit tout ce que l’on entend un peu partout. Mais un résultat en trompe-l’œil. Car si l’Emerging Cloud Index a bien perdu 20% en quelques semaines, il traduit un désamour des investisseurs pour certaines solutions SaaS en faveur de quelques grands acteurs qui ne figurent pas dans l’index.

La fusion de McAfee et FireEye donne naissance à Trellix…

Le fonds d’investissement STG annonce la fusion de ses deux dernières acquisitions : McAfee et FireEye. Une fusion qui se traduit par la naissance d’une nouvelle société, Trellix, avec de nouveaux objectifs et une nouvelle plateforme XDR.

Trellix : un nouvel acteur cybersécurité né de la fusion McAfee – FireEye.

Le plus grand deal de la Tech !

Microsoft veut racheter l’éditeur Activision/Blizzard pour 70 milliards de dollars ! Un deal titanesque qui doit encore être approuvé par les instances de régulation des marchés au niveau international. Une approbation que Microsoft ne s’attend pas à recevoir avant 2023.

Tsunami dans la Tech : Microsoft s’offre Activision/Blizzard pour près de 70 milliards de dollars !

DOSSIER DE LA SEMAINE

Les dépenses technologiques des entreprises françaises restent élevées.

Le nouveau rapport Forrester sur le marché européen des technologies montre une bonne dynamique notamment en France où les entreprises continuent d’investir dans les technologies et les innovations. Notamment en matière de cloud et de cybersécurité.

À VENIR PROCHAINEMENT

Matinale IT for Business sur le Digital Workplace – Le jeudi 17 février dès 9H30

Équipements, outils collaboratifs, expérience numérique des employés, sécurité des identités et des données… La crise sanitaire a réinventé le travail et imposé un nouveau modèle hybride servi par les technologies numériques. Comment les DSI affrontent-ils cette révolution ? Quels outils proposent-ils ? Comment repensent-ils le poste de travail ? La nouvelle matinale d’IT for Business veut faire le point et éclairer les réflexions des DSI au travers de nombreux témoignages.

Inscrivez-vous ici : Les Matinales IT For Business – Digital Workplace : quels outils IT pour imaginer le nouvel environnement de travail post-Covid ?

LE COUP DE CHAPEAU DE LA SEMAINE

Interpol frappe un grand coup

L’un des services de masquage d’activité les plus appréciés des cyberattaquants a été fermé par une action internationale pilotée par Interpol dans 15 pays. Une collaboration internationale toujours complexe à mettre en œuvre mais qui est plus que jamais nécessaire pour lutter contre la cybercriminalité.