Back to the future… Teams renoue avec un concept ancestral : la communication half-duplex et « push-to-talk » ! Autrement dit, renoue avec la façon de communiquer à tour de rôle des talkies-walkies…

La fonction n’est pas véritablement nouvelle sous Teams mais elle était jusqu’ici uniquement implémentée sur la version Android de l’application de collaboration. Désormais, elle est généralisée à tous les appareils mobiles y compris iOS.

Le mode « Talkie Walkie » (aussi appelée Push-To-Talk) a des usages qui lui sont propres. Il est souvent mieux adapté à une communication entre des personnes évoluant dans des environnements bruyants. Il offre aussi davantage de contrôle lorsque l’on doit communiquer des informations éventuellement sensibles dans un environnement public.

Bref, c’est un mode de communication plus adapté que la vision pour les collaborateurs sur le terrain. La fonctionnalité a d’ailleurs d’abord été développée et déployée pour les terminaux durcis de Zebra Technologies.

Sous Teams, la fonction Talkie-Walkie permet de se connecter à son équipe via un canal spécial. Les personnes extérieures ne peuvent pas interagir avec les personnes qui se trouvent dans le canal, à moins d’y être invitées ou d’en avoir la permission.

Selon l’éditeur, une telle fonctionnalité rend inutile le port de vraies radios talkies-walkies souvent encombrantes tout en offrant aux collaborateurs une ligne de communication sécurisée passant par le Wi-Fi ou la connexion cellulaire.

Autre nouveauté, les mises en file d’attente programmée pour les visites virtuelles. De plus en plus de rendez-vous « one to one » sont devenus virtuels. Et pour les « frontliners » (les équipes de terrain en première ligne), gérer les rendez-vous est devenu un stress quotidien. Désormais, les collaborateurs peuvent avoir une vue complète des rendez-vous virtuels en un seul endroit, avec des mises à jour en temps réel sur les temps d’attente, les files d’attente, les rendez-vous manqués et les retards des interlocuteurs. De quoi aussi fluidifier les relations avec les clients ou avec les patients (dans le secteur de la santé).

Microsoft a également renforcé les intégrations entre Teams et sa plateforme d’automatisation PowerApps. Il est désormais possible de créer et gérer des demandes d’approbation Teams dans PowerApps. Objectif, fluidifier les flux d’approbation et permettre aux collaborateurs sur le terrain de ne pas switcher inutilement entre des apps différentes.

Autre intégration renforcée, celle de Teams avec Viva, la nouvelle plateforme « EX » (Employee Experience) de l’éditeur. Désormais, les collaborateurs peuvent découvrir, accéder, partager et suivre des formations Viva directement à partir de Teams. Par ailleurs le module de formations et apprentissages de Viva va bientôt s’enrichir de nombreux nouveaux contenus via de nouveaux partenariats signés avec EdCast et OpenSesame.

Enfin, la dernière nouveauté est une fonctionnalité destinée à limiter l’effet de « fatigue » des réunions en ligne et qui a déjà fait son apparition chez la concurrence : la possibilité de masquer sur votre écran la fenêtre qui affiche votre propre flux Webcam. Ça évite de passer les réunions à s’auto-contempler…