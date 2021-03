L’année 2020 a mis à rude épreuve l’agilité de toutes les entreprises, qui ont effectué une transition rapide vers le cloud et les espaces de travail numériques afin d’assurer la continuité de leurs activités. Ce nouveau fonctionnement a modifié durablement notre perception du travail : désormais, il ne s’agit plus d’un lieu, mais d’une activité qui requiert une infrastructure flexible pour fournir aux collaborateurs les moyens et la sécurité nécessaires pour réaliser leurs tâches dans les meilleures conditions possibles.

Le cloud et les espaces de travail numériques sont aujourd’hui indispensables

En 2021 et au-delà, la flexibilité et l’évolutivité resteront essentielles pour les plans de continuité d’activités à long terme des entreprises. Celles-ci se tourneront de plus en plus vers le cloud, les espaces de travail numériques et les outils de collaboration pour maintenir un bon niveau d’engagement de leurs employés et assurer leur productivité.

Pour les guider dans un monde où la transformation numérique a été incroyablement accélérée, les entreprises s’appuieront sur un écosystème de partenaires divers qui les accompagneront dans le choix de solutions créatrices de valeur. Les partenaires devront donc disposer des compétences nécessaires pour créer des solutions d’espaces de travail numériques évolutives qui répondent aux besoins changeants des clients dans un modèle hybride et multicloud.

L’expérience employé sera déterminante pour attirer des talents

Alors que des programmes de vaccination à grande échelle sont en cours dans le monde entier, de nombreux employés continueront à exercer leur métier à distance en se rendant de manière périodique au bureau, adoptant ainsi un modèle de travail hybride. Dans cette nouvelle normalité, les sociétés prioriseront l’embauche et la rétention des candidats les plus compétents et qui présentent des affinités avec leur culture d’entreprise, sans tenir compte de leur lieu de résidence. Avec cette dynamique de marché changeante et un éclatement géographique de la main d’œuvre, l’expérience employé deviendra essentielle. Les entreprises chercheront des solutions de bout en bout afin de simplifier les processus d’embauche, d’intégration et de rétention, tant pour l’employeur que pour l’employé. Elles auront besoin d’accéder rapidement et facilement à des professionnels compétents et expérimentés, et les collaborateurs s’attendront à bénéficier d’un accès immédiat et sécurisé à leur espace de travail pour être productifs et travailler depuis n’importe quel appareil et dans n’importe quel lieu.

Par conséquent, il faut s’attendre à une hausse de la demande de technologies agiles et sécurisées qui répondent aux attentes en matière d’expérience employé. Pour apporter plus de valeur à leurs clients en 2021, les partenaires peuvent leur offrir des solutions qui accompagnent leurs stratégies en matière de communication, de productivité, de BYOD (Bring Your Own Device) et de collaboration tout en garantissant un accès sûr et fiable à toutes les ressources dont les employés ont besoin pour être efficaces : applications, contenus, automatisations de processus, données d’analyse, services opérationnels clés, etc. Les partenaires devront aller au-delà des réseaux et de l’informatique pour plonger dans tous les aspects de l’entreprise comme les RH, le marketing, les finances, les services professionnels et plus encore.

La croissance passera par le ciblage des acheteurs de différents départements

Aujourd’hui, plus de la moitié des achats de produits technologiques dans les entreprises sont effectués par des personnes n’appartenant pas au département informatique, qui dirigent des services comme le marketing, les ressources humaines, les ventes, la comptabilité… Une opportunité de taille pour 2021, qui offrira l’occasion d’effectuer de la vente croisée pour toucher de nouveaux utilisateurs. A mesure que les frontières entre les décideurs clés deviennent floues, il est plus essentiel que jamais d’assurer une collaboration transversale lors de l’évaluation de la technologie qui constitue l’expérience employé. Pour les partenaires, mettre l’accent sur la personnalisation est déterminant pour gagner en notoriété auprès des acheteurs extérieurs au service informatique. Ce processus peut demander un effort supplémentaire en amont, mais l’identification des prospects par leur intitulé de poste, la hiérarchie, leurs centres intérêts ou d’autres informations publiques comme leur style de leadership, leur expérience, les besoins de leur métier ou leurs relations sociales peut permettre de développer des stratégies authentiques et ciblées.

___________________

Par Bronwyn Hastings, Senior Vice President, Worldwide Channel Sales & Ecosystems chez Citrix