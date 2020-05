Spécialiste des services cloud en périphérie (edge computing), Limelight Networks vient d’annoncer 2 nouvelles solutions qui améliorent ses services de diffusion vidéo en direct.

Live Push Ingest permet aux fournisseurs de contenus de prendre le contrôle sur les workflows d’encodage en direct et de réduire les coûts de sortie du serveur d’origine. Les éléments multimédias sont streamés vers Limelight (en HLS, Mpeg-DASH et CMAF) pour une diffusion en direct. Les résolutions supportées vont du SD à la 8K, avec un service de nettoyage et la lecture en mode DVR. L’intégration directe avec le Content Distribution Network (CDN) de l’éditeur permet la diffusion des événements sans qu’il n’y ait plus à se soucier de la surcharge des serveurs d’origine. Et le service propose des mécanismes d’ingestion redondants avec basculement automatique (failover) pour s’assurer que la diffusion des grands événements en direct ne soient pas subitement interrompue par un problème technique sur l’ingestion des flux vidéos au plus proche de la captation.

Streaming vidéo de contenus live à faible latence : En exploitant la puissance et les performances du réseau mondial de Limelight, et grâce à l’extension de la gamme d’option de diffusion de vidéo à faible latence (2 à 3 secondes), les entreprises clientes sont assurées que les spectateurs de leurs productions seront servis dans les meilleures conditions.

Limelight a également annoncé vouloir augmenter la capacité de son offre Realtime Streaming dont la latence de 1 seconde est particulièrement adaptée pour les programmes vidéo en temps réels comme les évènements sportif mais également pour les réunions en direct, les ventes aux enchères ou toutes les manifestations où simultanéité et immédiateté sont importantes.

Pour en savoir plus : Limelight Networks