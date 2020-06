McAfee annonce la sortie de MVision Insights, une solution de sécurité proactive à base d’intelligence artificielle dont l’objectif est ouvertement de prévenir plutôt que de guérir.

En recueillant les informations disponibles sur les postes de travail équipés des logiciels maison, l’éditeur alimente un système de deep learning qui permet aux algorithmes de prévoir qu’elles sont les menaces émergentes et à quelles attaques les utilisateurs doivent s’attendre. Ainsi informés ils peuvent (re-)définir des règles et appliquer les contrôles ad hoc.

MVision intègre également, et au plus près du système d’exploitation, des mécanismes de prévention contre les ransomwares et autres tentatives malveillantes.

Mode oblige, une fonctionnalité Endpoint Detection and Response (EDR) simplifie l’identification et la protection contre les campagnes virales de façon unifiée en s’appuyant sur une télémétrie multi-senseurs partagée (formant au total un ensemble de plus d’un milliard de capteurs) et le framework Mitre Att&ck, principalement centré sur l’étape post intrusion et le comportement dynamique de l’attaquant.

Enfin, MVision dispose de mécanismes de restauration des fichiers endommagés et de remise en l’état des systèmes sans qu’il ne soit nécessaire de réinstaller une image.

L’éditeur met en avant l’efficacité opérationnelle qu’apporte l’installation sur poste depuis le cloud et la réduction des coûts opérationnels obtenus grâce à cette solution unifiée.