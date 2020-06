Les boutiques Microsoft, lancées peu après la gamme Surface, n’ont jamais eu vocation à véritablement concurrencer les « Apple Store » (elles n’ont jamais connu la même affluence de toutes façons) mais cherchaient davantage à exposer au public la diversité des expériences PC avec des formations et du conseil.

Ces boutiques étaient principalement Américaines. Il n’en existe d’ailleurs qu’une en Europe, à Londres. Et aucune en France, la marque se reposant plutôt sur Fnac, Darty et Boulanger.

Fermées à l’occasion du confinement mondial, les boutiques ne rouvriront jamais. Microsoft vient d’annoncer leur fermeture définitive. Ce n’est pas une surprise. Depuis quelques semaines, la firme expliquait un peu trop ouvertement que les employés des magasins avaient, durant le confinement, trouvé une nouvelle vocation en menant formations et supports en ligne. Une formule que l’entreprise de Redmond n’hésitait pas à qualifier de grande réussite. « Durant ces dernières semaines de confinement, nos équipes ont accompagné les communautés, réalisant plus de 14 000 ateliers en ligne et camps d’été et aidant plus de 3 000 écoles et 1,5 million d’étudiants à célébrer des diplômes virtuels » explique David Porter, Corporate VP Microsoft Store dans un billet de blog. Une expérience, forcée par les conditions pandémiques, qui va donc se prolonger pour les employés des boutiques qui seront, apparemment (aucun licenciement n’est officiellement annoncé), largement dévoués désormais au support et à la formation en ligne.

En outre, l’essentiel des ventes se faisait de toute façon en ligne. « Ces dernières années, nous avons constaté une forte croissance de la boutique Microsoft.com et de nos vitrines numériques Xbox et Windows, atteignant jusqu’à 1,2 milliard de clients mensuels sur 190 marchés » rappelle David Porter.

Microsoft compte toutefois transformer certaines de ses boutiques en « Experience Center ». Ce sera le cas de celles de Redmond, Londres, New-York et Sydney.