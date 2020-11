Comme chaque Vendredi, retrouvez en vidéo l’analyse de l’actualité IT de la semaine. Guy Hervier et Jean-François le Nilias analysent les annonces marquantes de ces derniers jours.

Cybersécurité… C’est une nouvelle fois le mot de la semaine. L’actualité a en effet été marquée par des attaques contre des acteurs majeurs de l’IT (Sopra Steria, Umanis) mais aussi contre des structures publiques (comme les maires d’Alfortville et de Vincennes). Face à une difficilement discutable augmentation des attaques, le Cigref a écrit au Premier ministre pour témoigner de l’inquiétude des grandes entreprises et organisations françaises.

C’est dans ce contexte que Microsoft a annoncé avoir convaincu ses partenaires fabricants de CPU d’intégrer un nouveau processeur de sécurité dénommé Pluton. Histoire de redonner confiance dans les PC. La confiance est aussi l’un des thèmes fondateurs de Gaia-X. Le métacloud est officiellement sur les rails, maintenant que l’association qui en assure la gouvernance est officiellement créée et que les 150 premiers membres en sont connus. Parallèlement, l’actualité a aussi été marquée par le lancement de « OneCloud » par Atos, par les velléités des entreprises de surveiller leurs télétravailleurs ainsi que par le nouveau classement TOP500.org des supercalculateurs.

   

EN BREF CETTE SEMAINE

00:35 Une puce pour sécuriser Windows

Microsoft fait intégrer sa puce Pluton, venue de la Xbox et de sa plateforme IoT Azure Sphere, dans les CPU d’Intel, AMD et Qualcomm.

À lire également : Microsoft veut sécuriser les PC avec une technologie de sa Xbox

02:55 Des Américains et des Chinois dans Gaia-X

Le métacloud européen célèbre l’officialisation de sa création en annonçant sa longue liste de membres actifs. Dans un esprit d’ouverture très européen, la liste confirme la présence des géants américains et chinois du cloud. Une présence qui témoigne de leur engagement à suivre les règles européennes, car dans les faits ils n’auront aucun pouvoir sur la gouvernance de Gaia-X.

À lire également : Microsoft, Google, Amazon sont officiellement membres de Gaia-X

06:40 Atos lance OneCloud… pas un cloud, mais une offre de services

Atos ouvre un guichet unique pour aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique. Une initiative originale.

À lire également : Avec OneCloud, Atos veut accélérer et fluidifier la transformation numérique de ses clients

08:35 Le Cigref écrit au Premier ministre

L’association des DSI des grandes entreprises privées et organisations publiques s’inquiète de l’augmentation en volumétrie et en intensité des cyberattaques et lance un cri d’alarme au Premier ministre.

À lire également : Le Cigref aussi s’inquiète de l’augmentation des cyberattaques…

10:50 Télétravail : Et si votre employeur vous surveillait à votre insu ?

Teramind, DeskTime, Kickidler, Time Doctor, Hubstaff et FlexiSPY… la montée en puissance des outils de surveillance laisse à penser que les entreprises cherchent à surveiller l’activité de leurs salariés en télétravail…

À lire également : Le télétravail et sa sécurité au cœur des préoccupations et des études…

LE DOSSIER DE LA SEMAINE

13:40 Les HPC, nouveaux héros d’une pandémie…

Le nouveau classement TOP500 des supercalculateurs les plus puissants de la planète vient de paraître. Pas de bouleversement, mais une confirmation du rôle jouer par les systèmes HPC dans la lutte contre le Covid-19.

À lire également : Le nouveau classement TOP500 des HPC est sorti

L’ÉVÉNEMENT À SUIVRE

19:30 AWS Re:Invent 2020

La grande conférence annuelle, à la fois stratégique et technique, du leader du cloud public aura lieu en virtuel et s’étendra du 30 novembre au 18 décembre. Une durée exceptionnelle qui promet pléthore d’annonces de nouveaux produits, nouveaux services, et nouvelles surprises comme AWS en réserve à chaque « Re:Invent ». Avec des rendez-vous réguliers de décryptage de 15 minutes en vidéo et de nombreuses Keynotes et démonstrations techniques.

COUP DE CŒUR/COUP DE GUEULE

21:45 Tous contre les géants du numérique

Sur fond de controverse Black Friday et d’accusations d’abus de position dominante, la campagne de lobbying des GAFAM à Bruxelles dans le cadre du Digital Service Act s’annonce intense et polémique.