À l’heure où se profilent des reconfinements partiels et dans un monde où le télétravail s’impose sur la durée pour toute une catégorie de métiers, le cloud multiplie les services pour transformer notre façon de collaborer et partager.

Le monde de la création de films et séries est totalement bouleversé par la crise pandémique. Les plateformes de vidéos comme Netflix doivent continuer de produire du contenu et d’enrichir leur catalogue. Face aux nouvelles réalités du marché, le célèbre service de contenus en streaming annonce le lancement de NetFX, une plateforme cloud destinée à interconnecter et fluidifier la collaboration entre les producteurs, les artistes et les créateurs autour des effets spéciaux vidéos (VFX) des films et séries produits par Netflix.

NetFX s’apparente à une offre DaaS (Desktop as a Service) spécialement pensée pour le montage vidéo et la création d’effets spéciaux. Elle repose sur des stations graphiques virtuelles haut de gamme et une plateforme de rendu, mises à disposition à travers le cloud sous forme de service.

La plateforme est actuellement en bêta au Canada et s’appuie sur des partenaires comme Frontier VFX et Gavalant VFX.

Netflix prévoit d’étendre sa plateforme à d’autres pays dans le courant de l’année 2021.

Le service n’est toutefois pas ouvert à n’importe qui : il est exclusivement réservé aux créatifs, artistes, producteurs travaillant sur des projets Netflix.

Rappelons également qu’Azure propose une plateforme permettant de rationaliser les plus de production vidéo, que Zync a développé un service de rendu au dessus de Google Cloud Platform, et qu’Amazon propose également des stations graphiques à la demande (Visual Effects Workstations à base de GPU Quadro) ainsi qu’un « Quick Start » pour déployer une plateforme de rendu dans le cloud.

Enfin BeBop Technology propose également une plateforme cloud de « post-production à distance », qui a l’air, dans l’esprit, assez similaire à ce que Netflix a mis en place avec son NetFX.