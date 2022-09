Stordata, expert reconnu depuis trente-cinq ans sur le marché des solutions de gestion de données et de la transformation SI, annonce une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires qui s’élève à 78,5 millions d’euros.

Stordata accompagne au quotidien ses clients dans la mise en œuvre de projets structurants grâce à des compétences uniques. Stordata propose l’une des offres les plus complètes du marché en matière de gestion sécurisée des données : conseil, intégration, maintien en condition opérationnelle, services managés, services Cloud et formation. À ce jour, le groupe réunit 180 collaborateurs répartis sur 6 agences et travaille pour plus de 1 200 clients ETI et grands comptes.

Ce solide positionnement a permis l’ESN de faire une nouvelle fois la différence et de connaitre une forte croissance sur l’ensemble de ses domaines d’expertises : Ventes de solutions (11 %), Maintenance (6 %), Cloud (13 %) et service et conseil (31 %). Sur les douze derniers mois, ce sont près de 30 nouveaux clients qui ont fait confiance à Stordata pour mener à bien leur projet de transformation numérique.

Stordata a également très fortement investi pour faire évoluer ses offres, notamment sur la partie Cloud et Infogérance par exemple. D’importantes ressources ont aussi été mobilisées pour faire évoluer les agences du groupe (IDF et Sud notamment) et recruter de nouveaux talents. Ces différents éléments permettent à la société de s’appuyer sur des infrastructures et des collaborateurs engagés pour l’accompagner dans son développement à long terme.

Olivier TEICHMAN, Président de Stordata « Cette nouvelle croissance est un formidable encouragement pour l’ensemble de nos collaborateurs. Indépendant, sans endettement et en fort développement chaque année, Stordata se positionne comme un partenaire de confiance pour mener à bien différents projets stratégiques et à forte valeur ajoutée comme le PRA, le backup, le stockage, le Cloud ou encore la sécurisation des données. Pour poursuivre notre plan de croissance sur les prochaines années, nous allons continuer d’innover et proposer de nouvelles offres de service comme en matière de RSE par exemple. Nos clients pourront ainsi accroitre leur productivité, leur qualité de service et leur performance. »

D’ores et déjà, le groupe prévoit de réaliser de nouvelles performances sur son prochain exercice et de fortement se développer sur le segment du Cloud Computing et sur la sécurisation des données.