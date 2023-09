Pepperbay System, hébergeur français de solutions SaaS à forte valeur ajoutée, voit son excellence opérationnelle en matière d’hébergement une nouvelle fois reconnue à l’occasion d’un audit qui lui a permis de mener à bien la recertification ISO 27001 & HDS de ses sites de Mulhouse et Paris.

Cette recertification positionne Pepperbay System comme l’un des acteurs de confiance les plus en pointe pour accompagner les entreprises et structures les plus exigeantes dans l’hébergement de leurs solutions et de leurs données stratégiques et opérationnelles.

Une nouvelle fois, Pepperbay System démontre sa capacité à investir très fortement pour faire évoluer en continu ses infrastructures et ses processus de gestion pour se positionner comme un partenaire de premier plan pour l’ensemble de ses clients. De fait, Pepperbay accompagne plus de 170 clients sensibles dans leurs projets de transformation digitale, par exemple dans le secteur de la santé. Dans ce contexte, le datacenter de Pepperbay System est certifié HDS en plus de la certification ISO 27001.

Benoit Rolland, Président de Pepperbay System « Nous sommes heureux d’avoir mené à bien nos recertifications ISO 27001 & HDS qui démontre notre capacité à concevoir des environnements de confiance pour héberger les applications de l’ensemble de nos clients PMEs et Grands comptes. Nous allons continuer d’investir pour renforcer notre qualité de service et offrir à nos clients des environnements sécurisés et performants qui leur permettront de mener à bien leurs opérations, en s’appuyant notamment sur des solutions Saas sur mesure développées en France. »