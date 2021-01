Ringover, opérateur européen de communications d’entreprise unifiées et dématérialisées mais aussi éditeur d’une solution collaborative dans le cloud, annonce la levée de 10 millions d’euros qui lui permettront de mener sa nouvelle stratégie de croissance et d’imposer sa vision qui vise à simplifier l’avenir des communications en entreprise.

Ringover transforme le système de téléphonie en une application facile à utiliser, accessible de n’importe où et à tout moment. Elle est configurable en quelques clics, sans aucune compétence technique. L’offre combine de manière transparente les appels illimités, les outils de centre d’appels, la messagerie partagée et la visioconférence dans une seule application facile à utiliser pour les PME.

Après une croissance soutenue depuis 2018, avec des revenus augmentant de plus de 800% et plus de 10 000 entreprises utilisatrices qui apprécient les intégrations aux outils CRM et Helpdesk des entreprises tels que Salesforce, Zendesk et Microsoft Dynamics, Ringover souhaite faire évoluer son offre et étendre ses opérations en Europe, avec l’ouverture de bureaux en Espagne et au Royaume-Uni mais également attaquer le marché américain.

Olivier Thomas, fondateur, explique : « La qualité des communications est de plus en plus importante pour les entreprises de toutes tailles. Plus de 250 millions de minutes transitent chaque année sur l’infrastructure de Ringover et toutes les données sont hébergées en Europe dans trois Datacenters. Cela signifie que les entreprises peuvent se concentrer sur leurs opérations quotidiennes, tout en bénéficiant d’un service de haute qualité, en sachant que leurs informations sont conservées en toute sécurité ».

Vous ne connaissez pas encore Ringover ? Voici une courte vidéo de présentation :