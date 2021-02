Rubrik, spécialiste du management des données sur le cloud et pionnier de la sauvegarde nouvelle génération, annonce plusieurs initiative à l’intention de son réseau de partenaires, avec pour objectif d’accélérer l’activité de son écosystème.

Parmi les offres proposées aux équipes commerciales, avant et après-vente, on retiendra un ensemble de certifications gratuites qui abordent par exemple la protection et la sécurisation des SI ou la reprise d’activité après une attaque par ramsonware. L’objectif est bien évidemment pour Rubrik de voir ses partenaires gagner en expertise alors que les menaces cyber n’ont jamais été aussi virulentes.

Parallèlement, l’éditeur lance les Rubrik Rewards, un nouveau programme de fidélité qui vise à récompenser l’investissement des partenaires en leur permettant de cumuler des points à dépenser ensuite sur une marketplace conçue à cet effet.

Rubrik qui se veut très sélectif et restrictif sur le nombre de partenaires en France, compte aujourd’hui une vingtaine de revendeurs intégrateurs actifs sur le marché français. L’entreprise, dont la stratégie de revente est à 100 % indirecte, s’appuie également sur son distributeur à valeur ajoutée, Exclusive Network France.

Gaëlle Brunet, Channel Development Europe du Sud, précise : « Nos partenaires sont aujourd’hui des tiers de confiance pour nos clients. C’est pourquoi, nous avons fortement investi dans un cursus complet de formations, pour leur permettre de confirmer leur savoir-faire et connaissances des solutions Rubrik. Un examen en ligne valide leur diplôme certifiant ».