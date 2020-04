La crise pandémique peut aussi servir d’accélérateur aux fusions et aux acquisitions. Le groupe nordiste Sarbacane, spécialiste des solutions d’emailing et de SMS marketing, poursuit sa croissance et annonce l’acquisition de la startup parisienne Datananas. Cette dernière édite une solution automatisée permettant aux équipes commerciales d’augmenter leur nombre de rendez-vous et de prospecter plus efficacement.

« Cette solution orientée BtoB est parfaitement complémentaire à l’offre Sarbacane et vise à élargir la panoplie d’outils marketing à destination des PME et grandes entreprises » justifie Mathieu TARNUS, CEO et fondateur du groupe Sarbacane.