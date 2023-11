Syage, une entreprise de services informatiques experte en infrastructures, étoffe son offre de services Sauvegarde et Cyber en annonçant une nouvelle alliance avec Predatar.

La multiplication des cyberattaques est à ce jour un fléau qui impacte toutes les entreprises dans leur fonctionnement et les confronte à des problèmes multiples comme : la fuite de données, le blocage des données, les Ransomwares, etc. Dans ce contexte, protéger son patrimoine data est un impératif et nécessite de mettre en place des sauvegardes régulières pour restaurer ses données au besoin. Pour autant, sauvegarder ne suffit pas, il faut également savoir si ses sauvegardes ne sont pas infectées avant de les déployer.

C’est précisément sur ce point que l’usage de la solution Predatar prend tout son sens. Elle permet en effet de scanner et analyser les sauvegardes effectuées et de s’assurer qu’elles ne sont pas contaminées. De fait, l’entreprise est alors en mesure d’utiliser des sauvegardes saines et exemptes de risques. Cette approche est un solide différenciateur par rapport aux offres traditionnelles proposées par les ESN.

Compatible avec la solution Storage Protect utilisée par Syage, Predatar vient donc offrir une nouvelle valeur à l’offre de l’ESN en positionnant la cyber résilience comme une approche centrale. De fait, les clients peuvent mener à bien leurs opérations en toute sécurité et bénéficier de sauvegardes sécurisées et datées en toutes circonstances.

Frédéric LUCAS chez SYAGE « Enrichir en continu notre offre de cybersécurité est un impératif stratégique. Le sujet de la sauvegarde s’inscrit dans cette démarche. Nous souhaitons que nos clients puissent élever leur niveau de cyber résilience et Predatar va largement contribuer à atteindre cet objectif central. »