ScaleDynamics, startup française de solutions de haute technologie pour faciliter l’accès à la puissance de calcul du cloud et la mise en ligne des applications, lance une plateforme de cloud computing « 100% managée » qui vise à permettre aux entreprises d’accéder en temps réel aux puissances de calcul dont elles ont besoin.

Cette offre est beaucoup plus originale qui n’y parait de prime abord. Contrairement aux offres IaaS traditionnelle, cette offre est en effet 100% managée et 100% multicloud. Les entreprises peuvent provisionner et déployer instantanément leurs programmes s’exécutant sur le cloud sans délai, ni configuration de cloud, étape jusqu’ici souvent complexe et donc onéreuse. La plateforme donne accès à un hébergement physique sur les clouds de votre choix : Azure, AWS, Google Cloud, OVHcloud, Digital Ocean, etc.

Grâce à cette offre, les entreprises peuvent sélectionner, parmi plus de 400 configurations (RAM, vCPU, région …) la mieux adaptée pour leurs applications : optimisation des performances ou configurations spécifiques selon le pays d’hébergement.

Grace à cette approche multicloud, les ressources cloud de la plateforme sont disponibles dans le monde entier et la technologie de ScaleDynamics est capable de gérer totalement l’approvisionnement, la configuration et l’exécution sur ces clouds de tous les produits digitaux de ses clients.

Autrement dit, ScaleDynamics est une solution « metacloud » qui vise à masquer et unifier la complexité croissante des différentes offres des fournisseurs clouds en manageant pour vous cette diversité et en vous la présentant de la façon la plus simple et uniforme possible. Une idée séduisante à n’en pas douter… D’autant que cette « uniformité » proposée permet aussi une réversibilité afin de déplacer aisément les workloads d’un cloud provider à l’autre. Une solution qui simplifie aussi le management des workloads dans un contexte multicloud.

“Avec cette nouvelle plateforme de cloud managé, nous offrons aux entreprises un choix et une flexibilité sans précédent de cloud computing entièrement managé. Nos clients peuvent maintenant scaler leur puissance de calcul ou s’adapter à leurs contraintes de services à tout moment. Une agilité inégalée en cas de panne ou de cyberattaque sur un cloud. Dans cette situation, nos clients peuvent migrer vers un autre cloud de façon dynamique” explique Gilbert Cabillic, fondateur de ScaleDynamics.

ScaleDynamics est une startup française qui bénéficie du soutien de La French Tech et de BPI France. Elle est basée à Cesson-Sévigné et compte aujourd’hui 15 collaborateurs dont 10 à la R&D.