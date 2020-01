Dans le secteur du SD-WAN, les progrès techniques et l’expérience des différents acteurs du marché promettent une innovation, une performance et une adaptabilité sans pareil.

Les performances des technologies SD-WAN vont augmenter de manière significative en ce début de décennie, de même que la qualité des services proposés :

Transformation du WAN pour maximiser les investissements dans le cloud – Les économies de coûts étaient l’objectif principal des premiers déploiements SD-WAN. Elles étaient possibles grâce au remplacement d’anciens appareils hétérogènes dans les bureaux distants, aux transports à moindre coût et au renforcement de l’efficacité opérationnelle avec la suppression des configurations et des diagnostics manuels longs et sujets aux erreurs. Dès cette année, les entreprises innovantes se rendront compte que la transformation du WAN peut leur permettre de maximiser leurs investissements dans le SaaS, le cloud, la transformation numérique et les initiatives IoT. Les organisations donneront donc la priorité à la transformation du WAN, compte tenu de ses avantages, notamment l’élimination des pertes de productivité associées aux expériences irrégulières des utilisateurs dans les environnements cloud.

Amélioration de l’intégration SD-WAN avec les géants du cloud – Alors que de plus en plus d’entreprises utilisent plusieurs fournisseurs de services cloud, le SD-WAN propose une structure uniforme pour les sites physiques et les instances multicloud. En 2020, les géants du cloud, tels qu’Amazon, Microsoft et Google, continueront à déployer une pléthore de fonctionnalités et d’API, que les solutions SD-WAN avancées pourront exploiter pour améliorer leurs performances. L’automatisation facilitera et accélérera l’ajout de nouvelles instances cloud, malgré la complexité et les particularités inhérentes à chaque environnement sous-jacent. En utilisant plusieurs chemins d’accès entre les emplacements physiques et chaque instance de cloud, une plateforme SD-WAN avancée améliorera la fiabilité et la cohérence de l’expérience utilisateur.

Services informatiques de pointe par les fournisseurs d’orchestration SD-WAN – Depuis plus de deux décennies, les principaux fournisseurs technologiques promettent un approvisionnement efficace de bout en bout, et ce, auprès d’un seul fournisseur. La plupart des organisations se rendent compte que ces gains d’efficacité sont bien souvent inexistants et, en particulier, que l’intégration harmonieuse des produits internes et hétérogènes est loin de correspondre aux promesses des fournisseurs. Cependant, ces derniers ont accumulé de l’expérience dans l’orchestration du routage, de la sécurité et de l’optimisation des applications, dans des milliers d’environnements d’entreprise. En 2020, l’orchestrateur SD-WAN sera par conséquent une réalité et tiendra la promesse d’une intégration harmonieuse des technologies les plus avancées : les orchestrateurs SD-WAN de pointe, experts de l’intégration du routage, du pare-feu et de l’optimisation WAN, proposeront l’intégration des services de sécurité fournis dans le cloud, des UCaaS et d’une gamme croissante de services d’infrastructure allant de la commutation et Wi-Fi sur site aux nouveaux services réseau proposés par les géants du cloud.

Services SD-WAN infogérés – Il y a quatre ou cinq ans, le SD-WAN en était à ses débuts, et la plupart des implémentations étaient déployées et gérées en interne. À mesure que le SD-WAN se généralise, de nombreuses entreprises évaluent les modèles insource ou outsource. Actuellement, près de la moitié d’entre elles optent pour une offre de services managés. Les fournisseurs de services sont de plus en plus nombreux à pouvoir répondre à cette demande. Les pionniers ont même deux ou trois ans de projets pilotes derrière eux, caractérisés par un processus d’apprentissage rapide. Dans bien des cas, ils se sont rendu compte que leurs choix initiaux de fournisseurs SD-WAN présentaient des limites importantes. En 2020, ils proposeront des solutions SD-WAN de pointe, provenant d’une sélection de fournisseurs, pour répondre pleinement aux besoins de leurs clients. Ces fournisseurs innovants sont en train de mettre à l’échelle et de rationaliser leurs offres de services infogérés au point de pouvoir lancer le déploiement SD-WAN d’une grande entreprise à un rythme qui peut atteindre 100 sites par semaine.

Réévaluation des options et préférence à la transformation du réseau WAN – Malgré de nombreux succès, beaucoup d’utilisateurs de la première heure ont réalisé que leur choix initial en matière de technologie SD-WAN n’avait pas tenu ses promesses. Un nombre croissant d’entreprises ayant cherché à étendre les WAN traditionnels centrés sur le routeur ou à déployer des produits SD-WAN traditionnels se tourneront vers des solutions de transformation WAN plus complètes. En 2020, les organisations s’adresseront à des fournisseurs ayant réalisé des projets de transformation WAN éprouvés. Ces derniers feront appel à des experts qui ont tiré les enseignements de milliers de déploiements clients pour mettre au point une technologie optimisée. Le temps sera loin d’être au beau fixe pour les fournisseurs qui tenteront de se lancer sur le marché avec des offres de dernière minute.

Par David Hugues, fondateur et PDG de Silver Peak