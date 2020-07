Le dernier rapport du Gartner « Top 10 Trends in Data & Analytics » affirme que l’intelligence artificielle pour l’analyse de la vidéo, de l’audio, du texte, des émotions et d’autres contenus analogiques permettra des innovations et des transformations majeures dans 75 % des entreprises mondiales du classement Fortune 500 d’ici 2025.

C’est cette nécessité de pouvoir analyser les conversations des centres d’appels et des supports clients qui conduit aujourd’hui ThoughtSpot, spécialiste de l’analyse et de la recherche de données boostées à l’IA, et VoiceBase, spécialiste de l’analyse de la voix, à annoncer un nouveau partenariat stratégique.

Une alliance qui ambitionne de « révolutionner la manière dont les entreprises tirent des informations de leurs données vocales grâce à des capacités de recherche avancée ».

En s’appuyant sur ThoughtSpot, les clients de VoiceBase pourront donner à leurs collaborateurs les moyens de chercher et trouver des informations contextuelles puissantes dans les bases de données vocales, textuelles ou autres de leurs centres d’appels.

Les données vocales sont souvent sous-exploitées. Elles sont pourtant porteuses d’informations qui, une fois extraites, agrégées, analysées, et mises en valeur, peuvent ensuite être utilisées à des fins décisionnelles ou commerciales par exemple.

Deux scénarios intégrés sont particulièrement mis en avant :

* L’amélioration des téléventes en offrant une visibilité complète des performances de télévente pour aider à mieux suivre la productivité, améliorer le pipeline des réservations et comprendre le ressenti des clients à travers l’analyse de l’ensemble des appels.

* L’amélioration du Support Client pour aider les entreprises à analyser la qualité de leurs appels sur incidents et à améliorer les ratios de conversation au travers de multiples indices comme la médiane et les plus longues durées de conversation, les heures de début et de fin, l’analyse des sentiments et des habitudes d’achat.

« Alors que la main-d’œuvre est de plus en plus répartie et éloignée, il est plus que jamais essentiel pour les organisations d’apporter les données vocales et la puissance nécessaire pour les analyser aux utilisateurs professionnels et aux décideurs », a déclaré Cindi Howson, Chief Data Strategy Officer chez ThoughtSpot. « En nous associant à VoiceBase, nous aidons les entreprises à tirer des enseignements précieux de leurs propres conversations avec leurs clients afin de créer des expériences agréables et de stimuler la croissance ».

« Les entreprises d’aujourd’hui qui utilisent les données sont devenues dépendantes de la visualisation de toutes leurs données de différentes manières afin de découvrir les réponses sous-jacentes dont elles ont besoin pour mieux gérer leur business », rappelle de son côté Jay Blazensky, CRO et cofondateur de VoiceBase. « ThoughtSpot est un outil parfait pour les entreprises qui souhaitent à améliorer l’expérience client, et comprendre pleinement ce que les clients leur disent et ce que cela signifie ».