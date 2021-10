Le monde des réseaux d’entreprise est en train de passer à une nouvelle sorte de connectivité, adaptée aux besoins de l’ère du cloud, et les fournisseurs de services doivent prendre garde de ne pas se retrouver à la traîne…

La gestion de réseau MPLS, généralisée dans l’offre des fournisseurs de services depuis plus de 20 ans, est une technologie qui reste largement utilisée. Mais tous les signes indiquent qu’elle approche de la fin de son utilité comme solution de WAN d’entreprise efficace. Le futur de la gestion de réseau d’entreprise est le cloud, et il faut une connectivité qui réponde aux besoins, répliquant la facilité de déploiement du cloud et capable de s’adapter aux besoins des entreprises à la vitesse du cloud.

Les opérateurs et les fournisseurs de services ont donc des décisions urgentes à prendre pour rester dans le coup. Soit ils continuent de s’appuyer sur le MPLS jusqu’au bout, soit ils adoptent une approche proactive et aident leurs entreprises clientes à opérer une migration vers un futur de la gestion de réseau construit dans le cloud et conçu pour l’ère du cloud. S’ils agissent dès maintenant, et nouent les bons partenariats stratégiques, les fournisseurs de services pourront s’attribuer le mérite de mener cette migration de façon ordonnée, sécurisée et planifiée, et de permettre à leurs clients d’opérer « à la vitesse du marché ».

Il est clair que les fournisseurs de services doivent éviter le piège dans lequel sont tombées les générations précédentes qui n’ont pas su s’éloigner assez vite des anciennes sources de revenu, comme la voix. L’évolution du cloud étant beaucoup plus rapide que toute autre phase de transition que nous avons connue, les opérateurs télécoms ont très peu de temps pour décider d’une stratégie. Agir maintenant et adopter une approche native cloud pourrait faire la différence entre être un disrupteur et un des disruptés. Le tournant est proche.

Dépasser le passé

Commençons d’abord par essayer de comprendre pourquoi le MPLS n’est plus adapté aux besoins d’aujourd’hui. Pour cela, nous devons regarder le passé récent du point de vue de l’entreprise. Le MPLS a été conçu pour connecter les sites entre eux et aux data centers à travers le monde. En tant que CIO, vous deviez appeler votre fournisseur de services MPLS et il vous mettait une connexion à disposition. Cela prenait généralement des semaines, voire des mois. Le délai dépendait de la capacité dont disposait le fournisseur de services dans la région où vous aviez besoin de la connectivité. Le coût de la bande passante demandée était assez élevé également, comparé, par exemple, à l’Internet de base. Certes, les SLA sont bons avec le MPLS, comparé à Internet. Mais il y a un prix à payer pour cela.

Quand les entreprises ont commencé à devenir de plus en plus dépendantes des services de cloud, le jeu a commencé à changer. La tâche d’un WAN est devenue davantage que simplement relier des campus et des data centers. Le cloud a créé de nouveaux schémas de trafic, les entreprises exécutant maintenant de nombreuses charges de travail dans de nombreux clouds différents. Il n’est pas possible d’optimiser ce genre de complexité avec le MPLS. Il est trop rigide.

Ce qu’il faut à la place, c’est une approche conçue à partir de zéro pour les besoins modernes, une approche qui réside dans le cloud. Cela signifie plus que juste une « bretelle d’accès » qui relie à la périphérie du cloud. Il faut une technologie native cloud, disponible en tant que service, capable d’interconnecter plusieurs clouds de manière transparente mais également d’accéder au-delà des frontières des clouds aux sites on-premise des entreprises.

Les fournisseurs de services doivent prendre conscience que s’ils ne parviennent pas à proposer une offre basée sur ces principes, qui emmène leurs entreprises clientes au-delà du MPLS, quelqu’un d’autre le fera à leur place. La gestion de réseau cloud est une solution à laquelle les clients finiront par aboutir, avec ou sans leur fournisseur de services. En agissant dès maintenant pour répondre à ce besoin, celui-ci peut prouver qu’il est un partenaire de confiance, qui regarde au-delà du court terme et propose une offre qui va au-delà du familier. Les fournisseurs de services n’ont plus le luxe de pouvoir rester assis à réfléchir. S’ils le font, ils perdront avec le temps, et se retrouveront si loin derrière qu’ils ne seront plus capables de rivaliser.

Ils savent déjà que les sources de revenu existantes déclinent face au cloud. Mais il ne s’agit pas simplement pour eux d’ajouter une nouvelle gamme de produits à leur offre. Ils doivent regarder de près leur propre business model, se transformer en s’éloignant des marchés sûrs et traditionnels, et adopter quelque chose de beaucoup plus radical.

Ils doivent revoir leurs processus internes et leur culture, afin de se préparer non pas simplement à une nouvelle technologie mais à un tout nouveau marché. Leur approche du client doit être correcte. Etre fournisseur de services cloud, par exemple, signifie offrir des services à l’échelle mondiale. Même les petites entreprises ont des employés dans le monde entier aujourd’hui. Et les clients voudront non pas simplement une implantation mondiale, mais une offre qui inclue sécurité et pleine visibilité.

S’ils parviennent à repenser leur activité pour l’ère nouvelle du cloud, les fournisseurs de services gagneront en agilité, se libéreront pour explorer de nouvelles opportunités de revenu et pourront regarder l’avenir avec confiance.

___________________

Par Amir Khan, CEO d’Alkira