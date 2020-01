La transformation numérique, sujet d’ores et déjà très présent dans les domaines de l’IT et des métiers, est un véritable besoin. Les entreprises doivent évoluer, voire se réinventer, pour refléter les changements continus qui surviennent dans le paysage du business. Qu’il s’agisse de leurs offres de produits et de services, de la manière dont elles interagissent avec les nouveaux ou anciens clients, de leurs modèles métiers et opérationnels (ces derniers comprennent la pertinence des opérations de back-office), les entreprises doivent évoluer.

Ce livre électronique est conçu pour vous aider à comprendre :

Ce qu’est la transformation numérique du back-office, les principaux défis qu’elle relève et l’approche requise pour réussir cette transformation.

Comment la gestion des services d’entreprise peut être une plate-forme pour la transformation numérique du back-office et les fonctionnalités clés qu’elle offre.

Comment créer le business case pour la gestion des services d’entreprise et quels investissements ont réalisé les autres entreprises.

Quels sont les facteurs clés de la réussite de la gestion des services d’entreprise.

