Pionnier de la protection proactive des emails assurant la défense d’un milliard de boîtes mails dans le monde, Vade enrichit son offre à destination des MSP (Managed Services Providers).

Une récente étude IDC montrait que pour 60% des responsables d’entreprise, l’accélération de l’adoption du cloud liée à la pandémie les avait encouragés à investir dans des services de sécurité managés.

Vade surfe sur ce besoin pour proposer une offre spécialement calibrée pour les MSP : MSP Response.

Cet outil offre une gestion unifiée des menaces et réponse aux incidents s’appuyant sur sa solution Vade for M365. Il se concrétise sous forme d’un tableau de bord du « Portail Partenaire Vade » qui permet de réunir l’ensemble des tenants Microsoft 365 au sein d’un même emplacement. À la différence des autres solutions, MSP Response associe détection des menaces et réponse aux incidents en regroupant les journaux d’emails et en proposant une remédiation en un seul clic. Il permet ainsi de détecter et d’éliminer rapidement les menaces ciblant la messagerie mêmes les plus innovantes et émergentes en toute simplicité. Pour les MSP, une telle solution leur permet de proposer des services de sécurité managés évolutifs et lucratifs, sans engager de frais supplémentaires.

« La nouvelle fonctionnalité de Vade donnera aux MSP une vision globale de la cybersécurité à travers toute leur clientèle. Cela leur permettra également de gagner du temps et de l’argent, tout en contribuant à faire progresser leur offre de services de sécurité managée. » explique Daniel Warelow, Chef de Produit chez Giacom.