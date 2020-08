NetBackup 8.3 se focalise sur la simplification et la fluidification de la protection des données du SI étendu.

Composante fondamentale de la plateforme Enterprise Data Services (EDSP de Veritas), la nouvelle mouture de NetBackup intègre les fonctionnalités Veritas Resiliency Platform (VRP) et CloudPoint qui permettent d’offrir une meilleure résilience et une protection plus efficace des données – où qu’elles se trouvent, à partir d’une seule et même plateforme.

Cybersécurité rime avec simplicité. Il faut proscrire la complexité induite par une accumulation de solutions différentes. Avec NetBackup 8.3, Veritas propose une solution unique à même de protéger globalement tous types de Workloads (Virtuels, Cloud, OpenSource, BigData …) et de réduire les coûts en évitant l’usage de multiples solutions de sauvegarde en « silos ». Cette unicité ainsi que les nouvelles fonctionnalités de la plateforme promettent aussi aux entreprises une réduction du risque et de l’impact des pannes de système.

Parmi les nouveautés de cette évolution 8.3 de NetBackup on retiendra :

* Une meilleure résilience face aux ransomwares, véritable fléau cyber du moment. Résilience obtenue par des protections renforcées, l’immuabilité du stockage procurée par la technologie OpenStorage de NetBackup (OST) et des améliorations du contrôle d’accès RBAC.

* Le support du chiffrement 2048 bits avec l’intégration de systèmes tiers de gestion des clés (EKMS). Les clients ont ainsi le choix.

* L’amélioration des procédures de restauration afin d’offrir une plus grande résilience via la mise en place d’une récupération granulaire des machines virtuelles et la possibilité d’automatiser des tests réguliers n’ayant aucune conséquence sur la production pour vérifier l’efficacité et l’efficience des procédures de recovery.

* Une protection native des données dans le cloud sur l’ensemble des plateformes les plus utilisées à commencer par AWS, Azure et GCP grâce à l’intégration complète des fonctionnalités Veritas CloudPoint au cœur de ces clouds publics.

* Un service de « cloud-to-anywhere » étendu (qui comprend le transfert à partir de/vers Azure Stack et les transferts vers des serveurs Azure de différentes régions) avec une reprise après sinistre simple et intuitive grâce à l’intégration complète de la plateforme de résilience Veritas.

* Une portabilité des données fluidifiée dans les environnements hybrides et multi-cloud, avec des niveaux de stockage à la fois « to the cloud » et répartis sur différents cloud.

* La suppression des outils de gestion en silos : Les nouvelles fonctionnalités de l’EDSP incluent la protection dans le cloud, la migration des workloads et la reprise après sinistre dans des environnements aussi bien sur site, hybrides que multi-cloud.

* L’optimisation du stockage grâce à une hiérarchisation directe vers le cloud qui permet la gestion des données au sein de plusieurs espaces/niveaux de stockage et des environnements cloud à partir d’un seul nœud (NetBackup CloudCatalyst).

Les coûts de stockage sont également mieux maîtrisés grâce aux fonctionnalités de reporting intégrées prenant en compte l’ensemble des workloads et offrant une visibilité accrue de l’infrastructure (Veritas APTARE™ IT Analytics).

* Une meilleure prise en charge des workloads couplée à une amélioration substantielle des performances et une plus grande simplicité opérationnelle. Ainsi, la discovery des workloads vCenter et vCloud est désormais 50 fois plus rapide. La protection dynamique des données du NAS se révèle également 25% plus rapide grâce à la découverte automatique des ressources et à l’équilibrage de charge. Il est enfin possible de restaurer les données n’importe où et sur n’importe quelle cible NetBackup, levant le frein lié au fournisseur.

Par ailleurs NetBackup 8.3 offre un contrôle total de la découverte, de la sauvegarde, de la restauration et de l’automatisation à l’échelle pour Microsoft SQL, Oracle et Oracle Real Application Clusters (RAC).

« Les environnements de nos clients deviennent de plus en plus complexes, avec un nombre d’applications très important, des workloads plus nombreux, un volume de données croissant mais aussi plus d’environnements basés sur le cloud et donc plus de menaces potentielles, explique Deepak Mohan, Executive Vice President, Products Organization chez Veritas. NetBackup 8.3 renforce la stratégie de Veritas qui consiste à décomplexifier l’IT et à simplifier la gestion des données grâce à une plateforme EDSP parmi les plus fiables et les plus complètes du secteur ».