Wallix, spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités, lance Bastion 9, nouvelle évolution de sa solution de gestion des comptes à privilèges (PAM).

L’éditeur a développé de nouvelles fonctionnalités pour faire de Wallix Bastion une solution toujours plus robuste qui élève drastiquement le niveau de cybersécurité de l’entreprise et qui répond aux enjeux actuels de cybersécurité et d’approches « Zero Trust ».

Parmi les fonctionnalités mises en avant par l’éditeur, la protection accrue des hôpitaux grâce à une durcification de l’Active Directory, la sécurisation renforcée du télétravail (notamment par le biais de nouvelles identifications et de nouveaux tableaux de bord temps réel) ou encore un niveau de sécurité avancé pour l’usage des services cloud.

Emmanuel Pierre, Product Director, se montre enthousiaste : « Nous avons su mettre à profit tout notre savoir-faire en matière de sécurisation des accès et des identités pour développer des fonctionnalités en parfaite adéquation avec les besoins actuels du marché, permettant d’apporter une réponse efficace aux enjeux de cybersécurité des nouveaux usages du numérique nés de la pandémie ».