Zoom, spécialiste des échanges vidéo, annonce des résultats exceptionnels tant pour le trimestre écoulé que pour l’ensemble de son exercice fiscal 2021 en général.

Le chiffre d’affaire de l’éditeur pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2021 atteint les 882,5 millions de dollars, soit une croissance de 369% par rapport à l’année précédente!

Un CA exceptionnel qu’il faut rapprocher de l’augmentation tout aussi exceptionnelle du nombre d’entreprises clientes et qui frôle le quintuplement avec +470% comparé au même trimestre l’an passé (juste avant la pandémie).

Zoom annonce 467 000 clients de plus de 10 employés, avec quelques 1 644 entreprises qui contribuent pour plus de 100 000$ aux revenus des 12 mois précédents, soit une croissance de 156%.

Au final, l’année 2021 aura financièrement été excellente avec un chiffre d’affaire total de 2,651 milliards de dollars, en hausse de 326%.

Aucun doute, ces chiffres confirment ce que l’on savait déjà : Zoom est la star incontestée de l’année pandémique. En à peine quelques mois, il est devenu un acteur incontournable du télétravail et de la visio conférence. Reste désormais à pérenniser ces acquis alors que le monde du travail se réinvente dans un mode hybride et que la concurrence va se faire encore plus féroce.

Eric S. Yuan, fondateur et CEO, se félicite : « Le quatrième trimestre a marqué la fin d’une année sans précédent pour Zoom. En 2021, nous avons considérablement développé notre activité pour fournir des services de communication et de collaboration essentiels à nos clients et à la communauté mondiale en réponse à la pandémie ».