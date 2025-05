Dstny, l’un des principaux fournisseurs de solutions de communication d’entreprise dans le cloud, enrichit l’offre de service de l’intégrateur AF Cloud au travers de sa technologie Call2Teams Go Dstny. Ce faisant, Dstny démontre une nouvelle fois sa capacité à accroître considérablement les propositions de valeur des intégrateurs spécialisés dans la mise en œuvre des technologies Microsoft.

AF Cloud est un intégrateur de solutions Microsoft basé dans le Nord qui accompagne et conseille ses clients dans leur transformation digitale. Ses domaines d’expertise couvrent l’ensemble des solutions Cloud Microsoft, notamment Microsoft 365, Power BI, Azure, et bien d’autres. En tant que partenaire certifié Solutions Partner, il offre à ses 130 clients un accompagnement personnalisé comprenant installation, formation, administration, audit et support.

Répondre au marché en croissance de la communication unifiée

Afin d’offrir à ses clients une réponse pertinente pour mieux communiquer et collaborer dans leurs environnements Microsoft, AF Cloud a choisi d’intégrer dans son catalogue la solution Call2Teams Go Dstny. Le choix de Dstny s’explique principalement par sa capacité à se connecter sans effort dans l’environnement Microsoft et à offrir une expérience utilisateur unique.

Pour donner toujours plus d’élan au partenariat, les équipes de Dstny travaillent en étroite collaboration avec celles d’AF Cloud pour leur proposer des opérations de génération de leads, des actions marketing ou des formations qui permettent aux collaborateurs d’AF Cloud de parfaitement maîtriser les spécificités de Call2Teams Go intégré à la Solution MBCaaS Dstny.

Anthony FUCHS, Fondateur d’AF Cloud : « Dstny est un acteur de référence sur le marché de la communication unifiée et a su créer une plateforme de communication aisément intégrable au sein de l’environnement Microsoft. Parfaitement compatible avec Teams et intégrée, elle offre à nos clients de nouvelles opportunités pour mieux collaborer depuis un point central. »