Véritable centre névralgique de l’infrastructure IT, l’Active Directory en est aussi le talon d’Achille. Si les cybers attaquants arrivent à en prendre le contrôle, ils peuvent s’octroyer tous les droits et mettre en péril toutes les cyberdéfenses de l’entreprise.

Le protéger en le surveillant et en le fortifiant est devenu un impératif. De nombreuses solutions sont apparues ces dernières années pour aider les responsables informatiques dans cette tâche. Parmi elles, la solution Alsid, une solution en mode SaaS qui se déploie sur le Cloud de votre choix. Celle-ci permet aux administrateurs et aux spécialistes en sécurité AD de défendre proactivement leurs infrastructures, et aux CISO d’obtenir une vue synthétique de leur exposition aux cybermenaces. Elle évolue aujourd’hui dans une version Alsid for AD 2.7, qui apporte des fonctionnalités très attendues :

* La visualisation de la topologie des domaines Active Directory: avec une cartographie intuitive qui couvre de manière holistique tous les AD d’un réseau, détaille leurs relations d’approbation, et alerte l’utilisateur sur les problèmes de relations de confiance correspondants.

* Une analyse profonde des objets déviants: il est maintenant possible d’analyser directement les attributs dangereux liés à un indicateur de sécurité et de visualiser les modifications correctrices à réaliser.

* Un enrichissement des IoE: 6 nouveaux « Indicateurs d’Exposition » viennent compléter la couverture d’Alsid, chacun embarquant des dizaines de nouvelles vérifications de sécurité.

* Ouverture complète de l’API Alsid: plus que jamais, la solution d’Alsid revendique une approche plateforme avec une API désormais entièrement publique et documentée, débloquant ainsi de nombreux scénarios d’automatisation aussi bien en matière de défense automatisée que d’intégration aux chaînes DevSecOps.

« Avec cette nouvelle version, nous repoussons encore les limites de la sécurité AD en permettant à nos clients de mieux comprendre les changements de GPO, le statut de la relation de confiance, les évolutions des indicateurs d’exposition et bien plus encore », explique Luc Delsalle, co-fondateur et CTO d’Alsid.

Si vous ne connaissez Alsid for AD, découvrez la solution en vidéo et en 1 minute :