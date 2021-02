Aqua Ray, entreprise française spécialisée dans l’hébergement physique ou virtuel et l’infogérance, dispose désormais pour son centre de données « Aurora » situé en banlieue parisienne du plus haut niveau de certification délivré par l’Uptime Institute.

Cette certification, obtenu après une évaluation minutieuse du design des installations, répond aux exigences d’Aqua Ray en termes d’indépendance, où la conception et l’administration de ses centres de données sont essentielles pour être en mesure de maîtriser l’ensemble de sa chaîne de production.

Le centre de données d’Aqua Ray offre un niveau de garantie des plus élevés avec un taux de disponibilité annoncé de 99,995 %, soit environ 26 minutes d’interruption par an (en moyenne). Le data center est ainsi tolérant aux pannes, grâce à la redondance de chaque équipement (électricité, climatisation et réseau). Cela signifie qu’il possède plusieurs sources d’alimentation et qu’il peut supporter l’arrêt imprévu d’un composant. En effet, si une coupure de courant survient, la température de la salle reste maintenue grâce au refroidissement continu.

Aqua Ray ne souhaite pas s’arrêter là et projette d’obtenir les certifications ISO 27001 – la référence mondiale en matière de système de management de la sécurisation des données informatiques et HDS – pour répondre aux besoins d’hébergement de données à caractère personnel de l’ensemble des établissements du domaine de la santé.

Raphaël Nicoud, Président, se félicite : « Nous sommes plus petits qu’Amazon ou que Microsoft, mais nous avons désormais démontré notre capacité à les rattraper, et même à les dépasser sur le plan de la qualité des infrastructures ».