865 grammes seulement ! Le nouvel Asus ExpertBook B9450 est un PC ultranomade taillé pour les entreprises et la mobilité de leurs collaborateurs. Il est pourtant doté d’un écran 14 pouces très confortable.

Le secret de cette légèreté vient en grande partie de son châssis en magnésium-lithium qui se révèle non seulement 16% plus léger, mais aussi 38% plus résistant que l’alliage magnésium-aluminium utilisé jusqu’ici. Ce qui permet à cet ExpertBook d’afficher une compatibilité avec les normes de solidité MIL-STD-810G.

L’appareil est animé par des processeurs Intel de génération « Comet-Lake U » (Core i7 ou i5 de génération 10), mais doit se contenter d’une autonomie de 10 heures. Asus prévoit toutefois d’y adjoindre en option une batterie externe portable qui étendra son autonomie à 24H.

On y retrouve le design « ErgoHinge » propre à la marque qui entraine une inclinaison automatique du clavier de 5% dès que l’on ouvre l’écran. On y retrouve également l’une des autres brillantes trouvailles d’Asus inaugurées l’an dernier : le NumberPad. Ici le trackpad fait aussi office d’écran secondaire pour afficher un vrai pavé numérique, si indispensable à tous ceux qui passent l’essentiel de leurs journées sous Excel.

Cet ExpertBook B9450 est également équipé d’une caméra avec capteur infrarouge pour une authentification faciale Windows Hello, de 16 Go de RAM, de deux slots SSD M2 pour le stockage (soit 4 To max), du Wi-Fi 6, du Bluetooth (4.2), de 2 ports USB 3.1 Type-C (Thurnderbolt 3), d’un port USB 3.1 Type A et d’une sortie HDMI indispensable pour le transformer en PC de bureau avec un écran externe. L’étage sonore a été conçu par Harman Kardon.

Il sera disponible dans le courant du premier trimestre 2020.