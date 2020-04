Atos poursuit ses emplettes dans l’univers de la Data. Après avoir absorbé zData, spécialiste du Big Data en 2017, l’ESN française ATOS – qui se définit elle-même comme un « leader international de la transformation digitale » – annonce l’acquisition du cabinet de conseil Miner & Kasch. Ce dernier est un spécialiste de la science des données et un expert en IA dont le siège est situé à Elkridge dans le Maryland (Nord-Est des US, près de Baltimore).

Cette acquisition permet de renforcer la position d’Atos dans le domaine des sciences de données notamment sur le sol américain. L’ESN dispose désormais d’une équipe de plus de 100 consultants de haut niveau en IA pour implémenter des solutions d’intelligence artificielle avancées utilisant le meilleur des technologies de Machine Learning, Deep Learning, traitement du langage naturel et statistique. Avec pour objectif d’aider les entreprises clientes à développer une gestion autonome des données et créer des solutions concrètes pour atteindre leurs objectifs commerciaux.

Atos compte aussi utiliser ses nouvelles compétences pour enrichir son offre de Data Science-as-a-Service.

« L’acquisition de Miner & Kasch renforce notre portefeuille digital et nous permet de répondre toujours mieux à l’évolution des besoins de nos clients », explique Jérôme Sandrini, Directeur des activités Big Data et Sécurité d’Atos en Amérique du Nord. « Grâce à l’expertise d’Atos en science des données et notre savoir-faire métier, nos clients bénéficient de compétences techniques et de ressources digitales additionnelles qui leur permettent de réaliser facilement de nouveaux projets et de déployer des applications de data science sur l’environnement de leur choix ».